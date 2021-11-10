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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1757175817591760

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 998
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 998
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:54

  ВIВ написав:Позвонил ПМ

Невже Самір?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  klug написав:Невже Самір?

Он :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:11

  ВIВ написав:
  klug написав:Невже Самір?

Он :)

Бути морозам.
klug
 
Повідомлень: 6320
З нами з: 18.08.14
Подякував: 277 раз.
Подякували: 849 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:19

ребята а есть уже у кого кейс третьего перевыпуска?
uaprofi
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