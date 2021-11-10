Невже Самір?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лис, 2021 17:42
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Чет 11 лис, 2021 01:51
Хм. А мне девушка какая-то звонила (не Вадим). Тоже извинялась и спрашивала или я не против. А перед этим 1500 долили за пропущенные 2 месяца лета, хотя должны были 2К, но тут пендель от НБУ сработал - надоело 2 месяца ждать обещаний, мол когда нибудь докинем.
Додано: Чет 11 лис, 2021 08:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Но за сентябрь кешбек не пришёл (5+5%). 2к выбил давно, через НБУ.
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