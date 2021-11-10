Невже Самір?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лис, 2021 17:42
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Чет 11 лис, 2021 01:51
Хм. А мне девушка какая-то звонила (не Вадим). Тоже извинялась и спрашивала или я не против. А перед этим 1500 долили за пропущенные 2 месяца лета, хотя должны были 2К, но тут пендель от НБУ сработал - надоело 2 месяца ждать обещаний, мол когда нибудь докинем.
Додано: Чет 11 лис, 2021 08:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Но за сентябрь кешбек не пришёл (5+5%). 2к выбил давно, через НБУ.
Додано: Чет 11 лис, 2021 12:25
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Не приходят 3дс пароли. С утра сделал пару покупок а теперь глухо. Робобаба говорит, операции по карткам тымчасово не оброблюються. Видимо, не ожидали, что 11.11 будет много онлайн платежей, действительно, хто ж знал.
Додано: Чет 11 лис, 2021 12:31
Додано: Чет 11 лис, 2021 12:32
Не приходят коды подтверждения для оплаты в интернет. Это у всех, или только у меня?
PS Решили обезопасить своих клиентов от излишних растрат в черную пятницу?
Додано: Чет 11 лис, 2021 12:37
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