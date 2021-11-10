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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1757175817591760

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 998
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 998
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:54

  ВIВ написав:Позвонил ПМ

Невже Самір?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  klug написав:Невже Самір?

Он :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:11

  ВIВ написав:
  klug написав:Невже Самір?

Он :)

Бути морозам.
klug
 
Повідомлень: 6319
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:19

ребята а есть уже у кого кейс третьего перевыпуска?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 01:51

  ВIВ написав:
  klug написав:Невже Самір?

Он :)

Хм. А мне девушка какая-то звонила (не Вадим). Тоже извинялась и спрашивала или я не против. А перед этим 1500 долили за пропущенные 2 месяца лета, хотя должны были 2К, но тут пендель от НБУ сработал - надоело 2 месяца ждать обещаний, мол когда нибудь докинем.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 08:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Но за сентябрь кешбек не пришёл (5+5%). 2к выбил давно, через НБУ.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Не приходят 3дс пароли. С утра сделал пару покупок а теперь глухо. Робобаба говорит, операции по карткам тымчасово не оброблюються. Видимо, не ожидали, что 11.11 будет много онлайн платежей, действительно, хто ж знал.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:31

  Ferlakur написав:Не приходят 3дс пароли. С утра сделал пару покупок а теперь глухо. Робобаба говорит, операции по карткам тымчасово не оброблюються. Видимо, не ожидали, что 11.11 будет много онлайн платежей, действительно, хто ж знал.

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/408096/
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:32

Не приходят коды подтверждения для оплаты в интернет. Это у всех, или только у меня?

PS Решили обезопасить своих клиентов от излишних растрат в черную пятницу? :-)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:37

  M-Audio написав:PS Решили обезопасить своих клиентов от излишних растрат в черную пятницу? :-)


Или себя от выплаты кешбека? :mrgreen: Клоуны не в курсе, что на Али заказ можно сделать, а оплатить позже , от 24 часов до 19 дней, так шо это им мало поможет.
Ferlakur
 
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  #<1 ... 1757175817591760
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