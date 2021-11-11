Уже попустило.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лис, 2021 16:19
Додано: Чет 11 лис, 2021 19:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
во вторник по звонку из банка сообщили "был технический сбой и вам не зачислил КБ с марта по сентябрь в размере хххх.х, ожидайте выплату."
с тех пор ничего не пришло
звонили ли кому-то еще?
Додано: Чет 11 лис, 2021 19:54
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Чет 11 лис, 2021 20:27
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