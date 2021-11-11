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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1758175917601761

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 998
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 998
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 16:19

  M-Audio написав:Не приходят коды подтверждения для оплаты в интернет.

Уже попустило.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

во вторник по звонку из банка сообщили "был технический сбой и вам не зачислил КБ с марта по сентябрь в размере хххх.х, ожидайте выплату."

с тех пор ничего не пришло
звонили ли кому-то еще?
zentol
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Ferlakur написав:Робобаба говорит, операции по карткам тымчасово не оброблюються.


А я то думаю чого в нексті був не годен заплатити за комуналку карткою укрсиб. От хулєра ясна...
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:27

  zentol написав:во вторник по звонку из банка сообщили "был технический сбой и вам не зачислил КБ с марта по сентябрь в размере хххх.х, ожидайте выплату."

с тех пор ничего не пришло
звонили ли кому-то еще?


Я уже давно говорил Вам решение проблемы, но видимо режим ждуна Вам очень нравится...
jay2004
 
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