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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 лис, 2021 16:19
M-Audio написав:
Не приходят коды подтверждения для оплаты в интернет.
Уже попустило.
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Ferlakur
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Додано: Чет 11 лис, 2021 19:50
во вторник по звонку из банка сообщили "был технический сбой и вам не зачислил КБ с марта по сентябрь в размере хххх.х, ожидайте выплату."
с тех пор ничего не пришло
звонили ли кому-то еще?
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zentol
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Додано: Чет 11 лис, 2021 19:54
Ferlakur написав:
Робобаба говорит, операции по карткам тымчасово не оброблюються.
А я то думаю чого в нексті був не годен заплатити за комуналку карткою укрсиб. От хулєра ясна...
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nighthawk5
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Додано: Чет 11 лис, 2021 20:27
zentol написав:
во вторник по звонку из банка сообщили "был технический сбой и вам не зачислил КБ с марта по сентябрь в размере хххх.х, ожидайте выплату."
с тех пор ничего не пришло
звонили ли кому-то еще?
Я уже давно говорил Вам решение проблемы, но видимо режим ждуна Вам очень нравится...
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jay2004
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Додано: Чет 11 лис, 2021 20:56
А у кого-нибудь получалось последнее время пополнять карту штатной тянучкой (через iPay). Я вдруг понял, что я уже давно как ни пробую, что-то там не получается. С карт разных банков. С "моно", например, после нескольких неудачных попыток перестал пробовать, понял, что они блокируют, и не колятся при этом. Сейчас вот попробовал с Альфы, на которой заявлением отключен антифрод. И всё равно болт, тщательно замаскированный под какую-то неведомую техническую проблему.
Правда, я обычно, и не настаиваю - включаю другие каналы. Но уже вот такая статистика.
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M-Audio
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Додано: Чет 11 лис, 2021 21:08
jay2004 написав:
Но за сентябрь кешбек не пришёл (5+5%). 2к выбил давно, через НБУ.
За сентябрь был как положено 16 октября сразу 1к, а вот за октябрь еще нет, но еще ж не 16-е.
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ol_zy
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Додано: Чет 11 лис, 2021 21:32
M-Audio написав:
А у кого-нибудь получалось последнее время пополнять карту штатной тянучкой (через iPay). Я вдруг понял, что я уже давно как ни пробую, что-то там не получается. С карт разных банков. С "моно", например, после нескольких неудачных попыток перестал пробовать, понял, что они блокируют, и не колятся при этом. Сейчас вот попробовал с Альфы, на которой заявлением отключен антифрод. И всё равно болт, тщательно замаскированный под какую-то неведомую техническую проблему.
Правда, я обычно, и не настаиваю - включаю другие каналы. Но уже вот такая статистика.
С Форварда без проблем тяну Укрсибом
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velvet
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Додано: Чет 11 лис, 2021 21:41
zentol написав:
во вторник по звонку из банка сообщили "был технический сбой и вам не зачислил КБ с марта по сентябрь в размере хххх.х, ожидайте выплату."
с тех пор ничего не пришло
звонили ли кому-то еще?
Мне сегодня позвонил с сообщением о доплате Вадим, хотя у меня персмен Самир.
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Golf_streem
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Додано: Чет 11 лис, 2021 21:54
Подскажите, тариф на СМС-сервис Виртуальной карты НьюКард какой? Такой же как и основной - нужно связаться с поддержкой в чате ради СтарИнформ без плюса?
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Slx
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Додано: Чет 11 лис, 2021 22:03
M-Audio
Странно, по двум учеткам всегда тяну с моно, вчера тоже норм потянулось. Правда, когда-то давно один раз не пропустил моно аж на 100грн., в чате моно задал вопрос - шо такое, сказали стремный сервис, ну ничё попробуйте позже. И до сих пор тьфу, тьфу... Мож, суммы небольшие, больше 1500 за раз не тянул.
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Oberon
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