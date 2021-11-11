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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:02
На зарплатку упало 267 грн кешбека New Card ZKP. Вроде ж рано еще. Кому-то еще были зачисления сегодня?
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malinin007
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