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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1759176017611762

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 998
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 998
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

На зарплатку упало 267 грн кешбека New Card ZKP. Вроде ж рано еще. Кому-то еще были зачисления сегодня?
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:28

  malinin007 написав:На зарплатку упало 267 грн кешбека New Card ZKP. Вроде ж рано еще. Кому-то еще были зачисления сегодня?


Я так полагаю, что это долг за июль-август. По сумме сходится. (из РедФорума).
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:37

  malinin007 написав:На зарплатку упало 267 грн кешбека New Card ZKP. Вроде ж рано еще. Кому-то еще были зачисления сегодня?

Были, донасчитали с периода с марта по сентябрь.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Панове, я правильно зрозумів - віртуальна картка, яку можна відкрити у додатку - це просто додаткова картка до мого існуючого рахунку? І якщо рахунок - Нью кард Salary - то і на розрахунки цією віртуальною картою в інтернеті - буде також нараховуватись кешбек ?
1finanсier
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