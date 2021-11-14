|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:02
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
На зарплатку упало 267 грн кешбека New Card ZKP. Вроде ж рано еще. Кому-то еще были зачисления сегодня?
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:28
Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:37
Додано: Нед 14 лис, 2021 20:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Панове, я правильно зрозумів - віртуальна картка, яку можна відкрити у додатку - це просто додаткова картка до мого існуючого рахунку? І якщо рахунок - Нью кард Salary - то і на розрахунки цією віртуальною картою в інтернеті - буде також нараховуватись кешбек ?
Додано: Пон 15 лис, 2021 06:04
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
1finanсier, як казали раніше, кешбек підключається до рахунку, а не до картки.
Пробуйте
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|