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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:02
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
На зарплатку упало 267 грн кешбека New Card ZKP. Вроде ж рано еще. Кому-то еще были зачисления сегодня?
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:28
Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:37
Додано: Нед 14 лис, 2021 20:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Панове, я правильно зрозумів - віртуальна картка, яку можна відкрити у додатку - це просто додаткова картка до мого існуючого рахунку? І якщо рахунок - Нью кард Salary - то і на розрахунки цією віртуальною картою в інтернеті - буде також нараховуватись кешбек ?
Додано: Пон 15 лис, 2021 06:04
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
1finanсier, як казали раніше, кешбек підключається до рахунку, а не до картки.
Пробуйте
Додано: Пон 15 лис, 2021 22:00
Подскажите как обьединить баллы с разных золотых карт в мастеркард бильше
Додано: Пон 15 лис, 2021 22:10
Додано: Вів 16 лис, 2021 08:15
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
При расчете QRкодом в Сильпо 2 раза сняло деньги, но денег они не получили. Пришлось платить другой картой. Кто-то сталкивался, как бы стро возвращают деньги? Уже сутки прошло. Написал в чат, ответили ждать до 10 дней.
Было когда-то подобное с Таскомбанком, там деньги за 10 минут вернули
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Додано: Вів 16 лис, 2021 09:00
zuker1111
Было у меня 2 таких случая. Всё возвращали в тот же день в течение часа.
Додано: Вів 16 лис, 2021 09:02
Мне Сильпо возвращало недели три, рассказывая про процедуры и процессы, а я долбая их почти каждый день...А Укрсиб сразу отморозился, мол не при делах...
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