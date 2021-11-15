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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1760176117621763

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 998
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 998
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:20

  patrikk написав:
  zuker1111 написав:При расчете QRкодом в Сильпо 2 раза сняло деньги, но денег они не получили. Пришлось платить другой картой. Кто-то сталкивался, как бы стро возвращают деньги? Уже сутки прошло. Написал в чат, ответили ждать до 10 дней.
Было когда-то подобное с Таскомбанком, там деньги за 10 минут вернули

Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk


Мне Сильпо возвращало недели три, рассказывая про процедуры и процессы, а я долбая их почти каждый день...А Укрсиб сразу отморозился, мол не при делах...


дней 10
надо держать на контроле
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:27

  zuker1111 написав:При расчете QRкодом в Сильпо 2 раза сняло деньги, но денег они не получили. Пришлось платить другой картой. Кто-то сталкивался, как бы стро возвращают деньги? Уже сутки прошло. Написал в чат, ответили ждать до 10 дней.


Вчера тоже сбойнул один платеж на портмоне. Поддержка про те же 10 дней рассказывает.
Кстати что за цифра такая? Для проведения платежа по счету многовато, для автоматической разблокировки маловато. Просто любят круглые цифры? )
Остается только мониторить будет ли проведение платежа по счету. А там уже по ситуации.
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  #<1 ... 1760176117621763
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