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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1761176217631764>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 998
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 998
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:20

  patrikk написав:
  zuker1111 написав:При расчете QRкодом в Сильпо 2 раза сняло деньги, но денег они не получили. Пришлось платить другой картой. Кто-то сталкивался, как бы стро возвращают деньги? Уже сутки прошло. Написал в чат, ответили ждать до 10 дней.
Было когда-то подобное с Таскомбанком, там деньги за 10 минут вернули

Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk


Мне Сильпо возвращало недели три, рассказывая про процедуры и процессы, а я долбая их почти каждый день...А Укрсиб сразу отморозился, мол не при делах...


дней 10
надо держать на контроле
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:27

  zuker1111 написав:При расчете QRкодом в Сильпо 2 раза сняло деньги, но денег они не получили. Пришлось платить другой картой. Кто-то сталкивался, как бы стро возвращают деньги? Уже сутки прошло. Написал в чат, ответили ждать до 10 дней.


Вчера тоже сбойнул один платеж на портмоне. Поддержка про те же 10 дней рассказывает.
Кстати что за цифра такая? Для проведения платежа по счету многовато, для автоматической разблокировки маловато. Просто любят круглые цифры? )
Остается только мониторить будет ли проведение платежа по счету. А там уже по ситуации.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Шото зарплату задерживают...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 11:23

  Ferlakur написав:Шото зарплату задерживают...

И смс левые шлют
U Vas vynykla zaborhovanist za kartkovym rakhunkom. Yakshcho Vy vzhe splatyly platizh, ne zvazhaite na tse
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:59

Мизантрóп
Где корм?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:29

  Мизантрóп написав:
  Ferlakur написав:Шото зарплату задерживают...

И смс левые шлют
U Vas vynykla zaborhovanist za kartkovym rakhunkom. Yakshcho Vy vzhe splatyly platizh, ne zvazhaite na tse

Это типа сообщают про овердрафт, но не жарят за него. Тоже были такие смс несколько раз.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:57

А что, обычный старинформ без плюса уже платный?
Человек пытается чз чат в приложухе отключить старинформ+ и подключить без плюса,а ему оператор выдаёт - потрібно 30.11 самостійно в додатку відключити старінформ+ та написати 1.12, щоб підключили СтарІнформ, якщо ми це все зробимо зараз, у вас спишется 2 комісії... Развод?
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:18

Отбой тревоги, то оператор ошибся. А может, и развести хотел))) Но после детального вопроса за обычный старинформ (когда, на основании чего), информ оказался таки бесплатным, но рекомендация не отключать с плюсом до конца месяца осталась :D
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:19

Уж вечер близится ,зарплаты то все нет. Безобразие.
Митяйка
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:20

Oberon если оставить до конца месяца си+ тогда точно абонку спишут
Кассандра
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