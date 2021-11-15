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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 15:26
Кассандра написав:Oberon
если оставить до конца месяца си+ тогда точно абонку спишут
Первый месяц халява
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Додано: Вів 16 лис, 2021 15:32
MASolomko написав:
1finanсier, як казали раніше, кешбек підключається до рахунку, а не до картки.
Пробуйте
дякую)
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