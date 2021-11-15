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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1761176217631764

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 998
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 998
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:26

  Кассандра написав:Oberon если оставить до конца месяца си+ тогда точно абонку спишут

Первый месяц халява
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:32

  MASolomko написав:1finanсier, як казали раніше, кешбек підключається до рахунку, а не до картки.
Пробуйте :)

дякую)
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Повалили жабоеды,пока сходится по всем
Мизантрóп
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Повідомлень: 6328
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Прийшов кешбек
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Нарешті, зарплата!
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:04

долго сегодня сибас тужился
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:20

  IMPRINTER написав:долго сегодня сибас тужился

Сэпнул , жду на моню,ну их
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:27

  Oktawa написав:
  S i m написав:что-то я провтыкал дату открытия карты, думал в конце мая, а по факту 28 апреля, они эти пару дней как за месяц посчитают или ещё надеяться на кэш за октябрь ?!

За октябрь уже не будет кешбека, так как считается 6 месяцев с месяца открытия карты.


всё таки начислили за октябрь...

  Aps написав:
S i m написав:
  Oktawa написав:За октябрь уже не будет кешбека, так как считается 6 месяцев с месяца открытия карты.

закрывать карту надо в том же отделении где открывал или не обязательно ?!


Имxо есть смысл пока не закрывать, а подождать 16-го. Может за октябрь и начислят. Так как то что дата открытия не имеет значения не факт что верное предположение.


Ваше предположение оказалось верным, начислили за октябрь...

так закрывать карту надо в том же отделении или, кто-то знает ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Пох где закрыть.даже персменом можно в чате не ходя,если он есть
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

2000 жабоедов уже СЭПом на транзитёре.Часик в пути
Мизантрóп
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Повідомлень: 6328
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