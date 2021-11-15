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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 15:26
Кассандра написав:Oberon
если оставить до конца месяца си+ тогда точно абонку спишут
Первый месяц халява
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Мизантрóп
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Додано: Вів 16 лис, 2021 15:32
MASolomko написав:
1finanсier, як казали раніше, кешбек підключається до рахунку, а не до картки.
Пробуйте
дякую)
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1finanсier
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:02
Повалили жабоеды,пока сходится по всем
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Мизантрóп
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:02
Прийшов кешбек
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:02
Нарешті, зарплата!
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:04
долго сегодня сибас тужился
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:20
IMPRINTER написав:
долго сегодня сибас тужился
Сэпнул , жду на моню,ну их
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Мизантрóп
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:27
Oktawa написав: S i m написав:
что-то я провтыкал дату открытия карты, думал в конце мая, а по факту 28 апреля, они эти пару дней как за месяц посчитают или ещё надеяться на кэш за октябрь ?!
За октябрь уже не будет кешбека, так как считается 6 месяцев с месяца открытия карты.
всё таки начислили за октябрь...
Aps написав: S i m написав: Oktawa написав:
За октябрь уже не будет кешбека, так как считается 6 месяцев с месяца открытия карты.
закрывать карту надо в том же отделении где открывал или не обязательно ?!
Имxо есть смысл пока не закрывать, а подождать 16-го. Может за октябрь и начислят. Так как то что дата открытия не имеет значения не факт что верное предположение.
Ваше предположение оказалось верным, начислили за октябрь...
так закрывать карту надо в том же отделении или, кто-то знает ?!
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S i m
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Додано: Вів 16 лис, 2021 16:31
Пох где закрыть.даже персменом можно в чате не ходя,если он есть
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Мизантрóп
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Додано: Вів 16 лис, 2021 17:02
2000 жабоедов уже СЭПом на транзитёре.Часик в пути
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Мизантрóп
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