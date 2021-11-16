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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 998
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 998
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:35

  Мизантрóп написав:
  Кассандра написав:Oberon если оставить до конца месяца си+ тогда точно абонку спишут

Первый месяц халява

Спасибо! А оператор даже после уточнения упорно твердил, что за старинформ+ комісія все одно вже буде списана... Хм, карта свежая, даже начал подозревать, что мож чего уже и поменяли.
Но проникшись доверием к бывалому Мизантропу и пойдя на крайний шаг- найдя таки тарифы))), установлено: Star infotm+ - Комісія стягується за кожну підключену послугу, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття картрахунку. Чтд :)
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:52

  Мизантрóп написав:2000 жабоедов уже СЭПом на транзитёре.Часик в пути

Вже дійшли 2к
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:16

Господа, канает при переоткрытии Нью закрыть тока саму Нью, а другие карты нет, ну например кредитку и дебетку (не Нью) ... Или надо закрыть все счета именно ?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 19:41

  IMPRINTER написав:Господа, канает при переоткрытии Нью закрыть тока саму Нью, а другие карты нет, ну например кредитку и дебетку (не Нью) ... Или надо закрыть все счета именно ?

Закрыть необходимо все счета физлица, но при этом счет ФОП (если такой есть) можно не закрывать.
antey718
 
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