|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 17:35
Мизантрóп написав: Кассандра написав:Oberon
если оставить до конца месяца си+ тогда точно абонку спишут
Первый месяц халява
Спасибо! А оператор даже после уточнения упорно твердил, что за старинформ+ комісія все одно вже буде списана... Хм, карта свежая, даже начал подозревать, что мож чего уже и поменяли.
Но проникшись доверием к бывалому Мизантропу и пойдя на крайний шаг- найдя таки тарифы))), установлено: Star infotm+ - Комісія стягується за кожну підключену послугу, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття картрахунку
. Чтд
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 154
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:52
Мизантрóп написав:
2000 жабоедов уже СЭПом на транзитёре.Часик в пути
Вже дійшли 2к
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 1015
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:16
Господа, канает при переоткрытии Нью закрыть тока саму Нью, а другие карты нет, ну например кредитку и дебетку (не Нью) ... Или надо закрыть все счета именно ?
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38196
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 6082 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:41
IMPRINTER написав:
Господа, канает при переоткрытии Нью закрыть тока саму Нью, а другие карты нет, ну например кредитку и дебетку (не Нью) ... Или надо закрыть все счета именно ?
Закрыть необходимо все счета физлица, но при этом счет ФОП (если такой есть) можно не закрывать.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 690
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лис, 2021 21:36
del
-
serzh
-
-
- Повідомлень: 76
- З нами з: 02.02.11
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лис, 2021 22:00
IMPRINTER, здесь писали, что кредитку можно не закрывать. И с ней даст оформить NEW Card.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3958
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 459 раз.
- Подякували: 723 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 лис, 2021 23:10
MASolomko написав:
IMPRINTER, здесь писали, что кредитку можно не закрывать. И с ней даст оформить NEW Card.
напишу что можно New через 30 дней, а не 45
но кредитку я все же закрывал
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2901
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 219 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лис, 2021 00:33
Открыл таки пару-восемь виртуалок, последнюю 14-го в час ночи, активировал сразу и через чат подключил стар-информ без +. Сижу ровно. Проходит день, потом проходит 15-е и вот уже 16-го вижу в инет-банкинге снятие комиссии за выпуск виртуалки 20 грн. Что за? Написал в чат, ответили, что передадут персмену.
Проверьте у себя, кто открывал 5+ виртуалку 14-го.
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 162
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|