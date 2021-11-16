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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лис, 2021 07:30
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Для расчета кешбека банка берет даты фактических операций (покупок), верно? Не даты финальных списаний? Если покупка онлайн была совершена в последний день октября, она должна была пойти в октябрьский кешбек?
Додано: Сер 17 лис, 2021 07:43
Додано: Сер 17 лис, 2021 07:59
А мне вот такое нарисовали в выписке. Покупка, совершенная 31.10, в свежей выписке отображается как совершенная 02.11 и проведенная 05.11.
На скриншоте старая и новая выписки.
И похоже кешбек за эту операцию зажали, хотя в этот же день позже были совершены еще операции, которые в свежей выписке отображаются как совершенные 31.10.
Додано: Сер 17 лис, 2021 08:04
Мене з зарплаткою нахер послали. Сказали, що я нецікавий для Ньюкард.
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