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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 998
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 998
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 07:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Для расчета кешбека банка берет даты фактических операций (покупок), верно? Не даты финальных списаний? Если покупка онлайн была совершена в последний день октября, она должна была пойти в октябрьский кешбек?
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 07:43

  malinin007 написав:Для расчета кешбека банка берет даты фактических операций (покупок), верно? Не даты финальных списаний? Если покупка онлайн была совершена в последний день октября, она должна была пойти в октябрьский кешбек?

Да. Нет. Да.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 07:59

А мне вот такое нарисовали в выписке. Покупка, совершенная 31.10, в свежей выписке отображается как совершенная 02.11 и проведенная 05.11.
На скриншоте старая и новая выписки.

И похоже кешбек за эту операцию зажали, хотя в этот же день позже были совершены еще операции, которые в свежей выписке отображаются как совершенные 31.10.

Зображення

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malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 08:04

  IMPRINTER написав:
  MASolomko написав:IMPRINTER, здесь писали, что кредитку можно не закрывать. И с ней даст оформить NEW Card.


у меня просто в сибе есть зарплатка настоящая (по зарплатному проекту) и ее закрыть будет проблематичнее )))

Мене з зарплаткою нахер послали. Сказали, що я нецікавий для Ньюкард.
Кочевник
 
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