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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лис, 2021 07:30
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Для расчета кешбека банка берет даты фактических операций (покупок), верно? Не даты финальных списаний? Если покупка онлайн была совершена в последний день октября, она должна была пойти в октябрьский кешбек?
Додано: Сер 17 лис, 2021 07:43
Додано: Сер 17 лис, 2021 07:59
А мне вот такое нарисовали в выписке. Покупка, совершенная 31.10, в свежей выписке отображается как совершенная 02.11 и проведенная 05.11.
На скриншоте старая и новая выписки.
И похоже кешбек за эту операцию зажали, хотя в этот же день позже были совершены еще операции, которые в свежей выписке отображаются как совершенные 31.10.
Додано: Сер 17 лис, 2021 08:04
Мене з зарплаткою нахер послали. Сказали, що я нецікавий для Ньюкард.
Додано: Сер 17 лис, 2021 09:22
malinin007 там скорее всего получилась блокировака-списание-проводка.. так что укрсиб все правильно сделал
Додано: Сер 17 лис, 2021 09:41
Вона з'явилася після відкриття NEW чи яким чином мова зайшла про перевипуск? Наявність зарплатки чи інших рахунків мала бути проблемою ще при першому випуску. Умови однакові що для відкриття, що для перевідкриття.
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