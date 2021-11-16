Для расчета кешбека банка берет даты фактических операций (покупок), верно? Не даты финальных списаний? Если покупка онлайн была совершена в последний день октября, она должна была пойти в октябрьский кешбек?
malinin007 написав:Для расчета кешбека банка берет даты фактических операций (покупок), верно? Не даты финальных списаний? Если покупка онлайн была совершена в последний день октября, она должна была пойти в октябрьский кешбек?
MASolomko написав:IMPRINTER, здесь писали, что кредитку можно не закрывать. И с ней даст оформить NEW Card.
у меня просто в сибе есть зарплатка настоящая (по зарплатному проекту) и ее закрыть будет проблематичнее )))
Вона з'явилася після відкриття NEW чи яким чином мова зайшла про перевипуск? Наявність зарплатки чи інших рахунків мала бути проблемою ще при першому випуску. Умови однакові що для відкриття, що для перевідкриття.