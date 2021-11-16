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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 998
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 998
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 07:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Для расчета кешбека банка берет даты фактических операций (покупок), верно? Не даты финальных списаний? Если покупка онлайн была совершена в последний день октября, она должна была пойти в октябрьский кешбек?
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 07:43

  malinin007 написав:Для расчета кешбека банка берет даты фактических операций (покупок), верно? Не даты финальных списаний? Если покупка онлайн была совершена в последний день октября, она должна была пойти в октябрьский кешбек?

Да. Нет. Да.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 07:59

А мне вот такое нарисовали в выписке. Покупка, совершенная 31.10, в свежей выписке отображается как совершенная 02.11 и проведенная 05.11.
На скриншоте старая и новая выписки.

И похоже кешбек за эту операцию зажали, хотя в этот же день позже были совершены еще операции, которые в свежей выписке отображаются как совершенные 31.10.

Зображення

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malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 08:04

  IMPRINTER написав:
  MASolomko написав:IMPRINTER, здесь писали, что кредитку можно не закрывать. И с ней даст оформить NEW Card.


у меня просто в сибе есть зарплатка настоящая (по зарплатному проекту) и ее закрыть будет проблематичнее )))

Мене з зарплаткою нахер послали. Сказали, що я нецікавий для Ньюкард.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:22

malinin007 там скорее всего получилась блокировака-списание-проводка.. так что укрсиб все правильно сделал
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:41

  IMPRINTER написав:
  MASolomko написав:IMPRINTER, здесь писали, что кредитку можно не закрывать. И с ней даст оформить NEW Card.


у меня просто в сибе есть зарплатка настоящая (по зарплатному проекту) и ее закрыть будет проблематичнее )))

Вона з'явилася після відкриття NEW чи яким чином мова зайшла про перевипуск? Наявність зарплатки чи інших рахунків мала бути проблемою ще при першому випуску. Умови однакові що для відкриття, що для перевідкриття.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:54

  omb написав:malinin007 там скорее всего получилась блокировака-списание-проводка.. так что укрсиб все правильно сделал

Та это ж обычная схема, не только с этой операцией.
После этой операции были и другие, уже глубокой ночью даже, и они прошли 31-м числом. А тут косяк получился.
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:32

  cohan написав:
  MASolomko написав:IMPRINTER, здесь писали, что кредитку можно не закрывать. И с ней даст оформить NEW Card.


напишу что можно New через 30 дней, а не 45
но кредитку я все же закрывал

Кредитку можна й не закривати.
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