Додано: Сер 17 лис, 2021 12:24

klug написав: IMPRINTER написав: MASolomko написав: IMPRINTER, здесь писали, что кредитку можно не закрывать. И с ней даст оформить NEW Card. IMPRINTER, здесь писали, что кредитку можно не закрывать. И с ней даст оформить NEW Card.



у меня просто в сибе есть зарплатка настоящая (по зарплатному проекту) и ее закрыть будет проблематичнее ))) у меня просто в сибе есть зарплатка настоящая (по зарплатному проекту) и ее закрыть будет проблематичнее )))

Вона з'явилася після відкриття NEW чи яким чином мова зайшла про перевипуск? Наявність зарплатки чи інших рахунків мала бути проблемою ще при першому випуску. Умови однакові що для відкриття, що для перевідкриття. Вона з'явилася після відкриття NEW чи яким чином мова зайшла про перевипуск? Наявність зарплатки чи інших рахунків мала бути проблемою ще при першому випуску. Умови однакові що для відкриття, що для перевідкриття.

у меня дыло так ... была нью обычная + кредитка ... кредиткой не пользовался полгода и сибас ее сам закрыл .. точнее он обнулили лимит и я сам закрыл счет ... потом я закрыл нью ... т.е. на момент открытия нью-зарплатной у меня небыло больше ничего ...открыл нью-зарплатную, потом позвонил менеджер слезно попросил открыть кредитку (я открыл), потом на дополнительном мсте работы сказали открыть зарплатки сибаса - именно зарплатки по зарплатному проекту ... открыл .. щас имею 3 карты: кредитка, нью-зарплатная и зарплатная обычная.насчет что им неинтересно нью-зарплатнаяч это не так ибо человек может рабюотатьь в нескольких местах, а на зарплатку обычную можно зачислять тока зарплату по зарплатным проектам с сибасом .. сибас же хитрый ... он переманивает к себе перебизчиков с других банков на нью-зарплатную, но при этом своих не отпускает )))