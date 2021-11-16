Кочевник написав:В мене правдива зарплатка. Коли була перша (сама перша) акція по Ньюкарду в 3-х відділеннях Києва, то прийняв участь без проблем. Потім вона перетворилася на гарбуз і я закрив її. Залишилася лише реальна зарплатка по зарплатному проекту.
Почалася друга хвиля, потім третя з Нькардами і Ньюкардами зарплатними, подавався 4 рази. Всі 4 рази - ви вже наш клієнт, вам не можна.
ну тут вопрос - нельзя техниччески - контроль на программно уровне и технически нелдьзя открыть ... или чисто куроконтроль - открыть можно, но все зависит от куры ... ?