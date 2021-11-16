RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1764176517661767

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 998
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 998
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:54

  Кочевник написав:В мене правдива зарплатка. Коли була перша (сама перша) акція по Ньюкарду в 3-х відділеннях Києва, то прийняв участь без проблем. Потім вона перетворилася на гарбуз і я закрив її. Залишилася лише реальна зарплатка по зарплатному проекту.
Почалася друга хвиля, потім третя з Нькардами і Ньюкардами зарплатними, подавався 4 рази. Всі 4 рази - ви вже наш клієнт, вам не можна.


ну тут вопрос - нельзя техниччески - контроль на программно уровне и технически нелдьзя открыть ... или чисто куроконтроль - открыть можно, но все зависит от куры ... ?
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38201
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6083 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Якби знав. У відділеннях відмовлялися категорично. На сайті, коли подавав заявку - раз не відповіли, вдруге казали, що система не дозволяє.
Кочевник
 
Повідомлень: 2063
З нами з: 16.02.17
Подякував: 350 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:36

Заходил в отделение. Не захотели переоткрывать Ньюшку.
Закрывал через виртуалку (Самира) дней 15 назад.
Сказали таки 45 дней куковать.
Поздно увидел, что здесь советовали сначала перевестись на отделение и там попробовать закрыть и сразу открыть.
slktym007
 
Повідомлень: 78
З нами з: 13.02.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1764176517661767
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.