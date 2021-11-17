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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1764176517661767

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 998
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 998
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:54

  Кочевник написав:В мене правдива зарплатка. Коли була перша (сама перша) акція по Ньюкарду в 3-х відділеннях Києва, то прийняв участь без проблем. Потім вона перетворилася на гарбуз і я закрив її. Залишилася лише реальна зарплатка по зарплатному проекту.
Почалася друга хвиля, потім третя з Нькардами і Ньюкардами зарплатними, подавався 4 рази. Всі 4 рази - ви вже наш клієнт, вам не можна.


ну тут вопрос - нельзя техниччески - контроль на программно уровне и технически нелдьзя открыть ... или чисто куроконтроль - открыть можно, но все зависит от куры ... ?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Якби знав. У відділеннях відмовлялися категорично. На сайті, коли подавав заявку - раз не відповіли, вдруге казали, що система не дозволяє.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:36

Заходил в отделение. Не захотели переоткрывать Ньюшку.
Закрывал через виртуалку (Самира) дней 15 назад.
Сказали таки 45 дней куковать.
Поздно увидел, что здесь советовали сначала перевестись на отделение и там попробовать закрыть и сразу открыть.
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:24

  IMPRINTER написав:
  Кочевник написав:В мене правдива зарплатка. Коли була перша (сама перша) акція по Ньюкарду в 3-х відділеннях Києва, то прийняв участь без проблем. Потім вона перетворилася на гарбуз і я закрив її. Залишилася лише реальна зарплатка по зарплатному проекту.
Почалася друга хвиля, потім третя з Нькардами і Ньюкардами зарплатними, подавався 4 рази. Всі 4 рази - ви вже наш клієнт, вам не можна.


ну тут вопрос - нельзя техниччески - контроль на программно уровне и технически нелдьзя открыть ... или чисто куроконтроль - открыть можно, но все зависит от куры ... ?

Второе.
Аналогично- ЗП проект в Сибасе, в рамках зарплатного проекта открыты соответственно карточки. Пришел в обслуживающее отделение, написал заяву на закрытие счетов. Кура кудахтала что нифига не получится, т.к. выпустят такую-же карту в рамках того-же зарплатного проекта. Одновременно в Альфе выпустил зарплатную карту, чтобы не остаться без ЗП.
Пришел через 45 дней(когда в ИБ Сибаса счет исчез) в обслуживающее отделение, кура была другая. Я тупо выпустил New Card ZKP. Кура сообщила, что у нас есть зарплатный проект, но я сказал что возможно получение зарплаты от других фирм. Кура не возражала, предупредила что если деньги не будут заходить как зарплата, то через ~2 месяца карта превратится в тыкву.
Затем реквизиты новой карты сказал в своей бюсгальтерии, помню кипиш был в банке на уровне "привязки" моей карты, но не сильно громкий. Факт в том, что в итоге карту смогли привязать к зарплатному проекту, но по срокам где-то месяца 1.5. После чего пришла СМС что меня перекинули в виртуальное отделение. Нафига это делать- непонятно. Пока-что торчу в виртуальном.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 15:41

  Water написав: предупредила что если деньги не будут заходить как зарплата, то через ~2 месяца карта превратится в тыкву.

В тыкву, или в обычную Нью кард с 5% кешбеком?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Добрый день.
Закрыл старую NEW CARD 5%, сегодня попросил открыть NEW зарплатную 10%. Дали конверт, там написано 5%, в инет банкинге пишет NEW SALARY, на самой карте New Card ZKP. Мне не то дали или все верно?)

  Ferlakur написав:предупредила что если деньги не будут заходить как зарплата, то через ~2 месяца карта превратится в тыкву.

пипец))) значит моя накроется через 2 месяца. спешим купить!))
Какао
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:32

  Какао написав:Добрый день.
Закрыл старую NEW CARD 5%, сегодня попросил открыть NEW зарплатную 10%. Дали конверт, там написано 5%, в инет банкинге пишет NEW SALARY, на самой карте New Card ZKP. Мне не то дали или все верно?)



Всё верно.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:36

  Какао написав:пипец))) значит моя накроется через 2 месяца. спешим купить!))

Розслабтесь. Усе буде добре.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:13

  IMPRINTER написав:у меня дыло так ... была нью обычная + кредитка ... кредиткой не пользовался полгода и сибас ее сам закрыл .. точнее он обнулили лимит и я сам закрыл счет ... потом я закрыл нью ... т.е. на момент открытия нью-зарплатной у меня небыло больше ничего ...
открыл нью-зарплатную, потом позвонил менеджер слезно попросил открыть кредитку (я открыл), потом на дополнительном мсте работы сказали открыть зарплатки сибаса - именно зарплатки по зарплатному проекту ... открыл .. щас имею 3 карты: кредитка, нью-зарплатная и зарплатная обычная.

насчет что им неинтересно нью-зарплатнаяч это не так ибо человек может рабюотатьь в нескольких местах, а на зарплатку обычную можно зачислять тока зарплату по зарплатным проектам с сибасом .. сибас же хитрый ... он переманивает к себе перебизчиков с других банков на нью-зарплатную, но при этом своих не отпускает )))

Странно, а чем нью-зарплатка не подошла к ЗП проекту от сиба? Какая разница между ними? А если закрыть обе и открыть заново НЬЮ-ЗКП и сказать, перевыпустили по ... сроку/стерлась/потерял. Спросить у буха, что ей надо, чтобы новую карту подвязать, мол с текущей сбои и не работает чип (работает через раз) ну и подсунуть ей реквизиты от НЬЮ-ЗКП. (но быть готовым быстро открыть еще и обычную потом, вдруг там реально проблемы с з.п. проектом и картой) Или как вариант перевыпустить обе карты.
ol_zy
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