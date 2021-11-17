Додано: Сер 17 лис, 2021 15:24

IMPRINTER написав: Кочевник написав: В мене правдива зарплатка. Коли була перша (сама перша) акція по Ньюкарду в 3-х відділеннях Києва, то прийняв участь без проблем. Потім вона перетворилася на гарбуз і я закрив її. Залишилася лише реальна зарплатка по зарплатному проекту.

Почалася друга хвиля, потім третя з Нькардами і Ньюкардами зарплатними, подавався 4 рази. Всі 4 рази - ви вже наш клієнт, вам не можна. В мене правдива зарплатка. Коли була перша (сама перша) акція по Ньюкарду в 3-х відділеннях Києва, то прийняв участь без проблем. Потім вона перетворилася на гарбуз і я закрив її. Залишилася лише реальна зарплатка по зарплатному проекту.Почалася друга хвиля, потім третя з Нькардами і Ньюкардами зарплатними, подавався 4 рази. Всі 4 рази - ви вже наш клієнт, вам не можна.



ну тут вопрос - нельзя техниччески - контроль на программно уровне и технически нелдьзя открыть ... или чисто куроконтроль - открыть можно, но все зависит от куры ... ? ну тут вопрос - нельзя техниччески - контроль на программно уровне и технически нелдьзя открыть ... или чисто куроконтроль - открыть можно, но все зависит от куры ... ?

Второе.Аналогично- ЗП проект в Сибасе, в рамках зарплатного проекта открыты соответственно карточки. Пришел в обслуживающее отделение, написал заяву на закрытие счетов. Кура кудахтала что нифига не получится, т.к. выпустят такую-же карту в рамках того-же зарплатного проекта. Одновременно в Альфе выпустил зарплатную карту, чтобы не остаться без ЗП.Пришел через 45 дней(когда в ИБ Сибаса счет исчез) в обслуживающее отделение, кура была другая. Я тупо выпустил New Card ZKP. Кура сообщила, что у нас есть зарплатный проект, но я сказал что возможно получение зарплаты от других фирм. Кура не возражала, предупредила что если деньги не будут заходить как зарплата, то через ~2 месяца карта превратится в тыкву.Затем реквизиты новой карты сказал в своей бюсгальтерии, помню кипиш был в банке на уровне "привязки" моей карты, но не сильно громкий. Факт в том, что в итоге карту смогли привязать к зарплатному проекту, но по срокам где-то месяца 1.5. После чего пришла СМС что меня перекинули в виртуальное отделение. Нафига это делать- непонятно. Пока-что торчу в виртуальном.