IMPRINTER написав:

у меня дыло так ... была нью обычная + кредитка ... кредиткой не пользовался полгода и сибас ее сам закрыл .. точнее он обнулили лимит и я сам закрыл счет ... потом я закрыл нью ... т.е. на момент открытия нью-зарплатной у меня небыло больше ничего ...открыл нью-зарплатную, потом позвонил менеджер слезно попросил открыть кредитку (я открыл), потом на дополнительном мсте работы сказали открыть зарплатки сибаса - именно зарплатки по зарплатному проекту ... открыл .. щас имею 3 карты: кредитка, нью-зарплатная и зарплатная обычная.насчет что им неинтересно нью-зарплатнаяч это не так ибо человек может рабюотатьь в нескольких местах, а на зарплатку обычную можно зачислять тока зарплату по зарплатным проектам с сибасом .. сибас же хитрый ... он переманивает к себе перебизчиков с других банков на нью-зарплатную, но при этом своих не отпускает )))