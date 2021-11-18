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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1766176717681769>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 998
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 998
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 08:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  jay2004 написав:Всё верно.

спасибо. вот 5 мин. назад пришла смс что подключили к программе NEW ZKP до 1000грн
  klug написав:Розслабтесь. Усе буде добре.

расслабился) значит все 6 месяцев будет работать?
Какао
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 08:15

  Какао написав:
  Кочевник написав:Почалася друга хвиля, потім третя з Нькардами і Ньюкардами зарплатними, подавався 4 рази. Всі 4 рази - ви вже наш клієнт, вам не можна

Я вчера 2 раз открыл, после закрытия первой 5%. Сама же закрыла и сказала приходить через время. Даже не спрашивали где я работаю, а работаю я неофициально(но реквезиты попросил ради приличия))

Ти закрив картку, яка випущена в рамках зарплатного проекту?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:55

  Какао написав:расслабился) значит все 6 месяцев будет работать?

Буде. Я свою для профілактики раз на місяць підгодовую СЕПом з банки, яка шле через транзитник. Поки політ нормальний.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:10

  ol_zy написав:
  IMPRINTER написав:у меня дыло так ... была нью обычная + кредитка ... кредиткой не пользовался полгода и сибас ее сам закрыл .. точнее он обнулили лимит и я сам закрыл счет ... потом я закрыл нью ... т.е. на момент открытия нью-зарплатной у меня небыло больше ничего ...
открыл нью-зарплатную, потом позвонил менеджер слезно попросил открыть кредитку (я открыл), потом на дополнительном мсте работы сказали открыть зарплатки сибаса - именно зарплатки по зарплатному проекту ... открыл .. щас имею 3 карты: кредитка, нью-зарплатная и зарплатная обычная.

насчет что им неинтересно нью-зарплатнаяч это не так ибо человек может рабюотатьь в нескольких местах, а на зарплатку обычную можно зачислять тока зарплату по зарплатным проектам с сибасом .. сибас же хитрый ... он переманивает к себе перебизчиков с других банков на нью-зарплатную, но при этом своих не отпускает )))

Странно, а чем нью-зарплатка не подошла к ЗП проекту от сиба? Какая разница между ними? А если закрыть обе и открыть заново НЬЮ-ЗКП и сказать, перевыпустили по ... сроку/стерлась/потерял. Спросить у буха, что ей надо, чтобы новую карту подвязать, мол с текущей сбои и не работает чип (работает через раз) ну и подсунуть ей реквизиты от НЬЮ-ЗКП. (но быть готовым быстро открыть еще и обычную потом, вдруг там реально проблемы с з.п. проектом и картой) Или как вариант перевыпустить обе карты.


нью-зарплатка не подходит для зарплаты в пределах зарплатного проекта.
если у организации зарплатный проект с сибом - тока официальная зарплатка.
В крупных организациях все эти заявления на переход на счет, котрый я хочу - это подтереть задницу директору.
Аналогично и сиб - он стимулирует перебизчиков из других банков к себе - типа у вас есть право получать зарплату где хотите, но кто у него в зарплатном проекте - говорит - так нельзя )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:02

  klug написав:підгодовую СЕПом з банки, яка шле через транзитник

Назвіть кормильця бдлска.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:38

  IMPRINTER написав:нью-зарплатка не подходит для зарплаты в пределах зарплатного проекта.
если у организации зарплатный проект с сибом - тока официальная зарплатка.

Врут. У меня нью-зарплатка с боем привязана к зарплатному проекту Сибаса. Организация не мелкая. Яж выше описывал.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:48

  KVV написав:
  klug написав:підгодовую СЕПом з банки, яка шле через транзитник

Назвіть кормильця бдлска.

Тоже перебираю варианты. Альфа и Скунс не подходят. Шлют с перс счета. Может Моня? Он дает два вида реквизитов- транзитник и прямой. Завтра попробую.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:01

  lel написав:
  KVV написав:
  klug написав:підгодовую СЕПом з банки, яка шле через транзитник

Назвіть кормильця бдлска.

Тоже перебираю варианты. Альфа и Скунс не подходят. Шлют с перс счета. Может Моня? Он дает два вида реквизитов- транзитник и прямой. Завтра попробую.

Альфа по-моему шлёт ещё с транзитника.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:16

velvet Нет. Шлет с персонифицированного.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:53

  lel написав:velvet Нет. Шлет с персонифицированного.

То что Альфа формирует платёжку о платеже с персонифицированного счёта не значит, что в реальности деньги уходят по СЭП с этого счёта. В банке получателя отображается что деньги пришли с транзитника и плательщик Альфа-Банк.
velvet
 
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