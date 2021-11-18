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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1766176717681769

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 998
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 998
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Тоже попробую.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:07

  velvet написав:
  lel написав:velvet Нет. Шлет с персонифицированного.

То что Альфа формирует платёжку о платеже с персонифицированного счёта не значит, что в реальности деньги уходят по СЭП с этого счёта. В банке получателя отображается что деньги пришли с транзитника и плательщик Альфа-Банк.

Но в назначении платежа ж отображается Алкина приписка: ФИО, ИНН и ИБАН плательщика!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:35

Amethyst
Ну а как иначе, когда деньги уходят с транз. любого банка, эти данные по логике по-любому должны быть в назначении платежа, банк не свои же деньги шлёт, их надо как-то идентифицировать.
Главное как Сибас воспринимает это, первый отсев у него от кого поступили (с чьего счета пришли) или смотрит сугубо назначение, эт вопрос. Одно дело если пришли непосредственно с моего поточного счета и в назначении зп, то наверняка сразу отсев, я ж не могу сам себе её платить (Моня, например, так и говорит, пришли с вашего личного, знач... ну, сами понимаете, так что платите комис за снятие). А другое дело, когда не с моего поточного, а с какого-то банковского, то там уже варианты.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:41

Угу, вар-ты есть :)
Amethyst
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  #<1 ... 1766176717681769
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