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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лис, 2021 21:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Тоже попробую.
Додано: Чет 18 лис, 2021 22:07
Но в назначении платежа ж отображается Алкина приписка: ФИО, ИНН и ИБАН плательщика!
Додано: Чет 18 лис, 2021 22:35
Amethyst
Ну а как иначе, когда деньги уходят с транз. любого банка, эти данные по логике по-любому должны быть в назначении платежа, банк не свои же деньги шлёт, их надо как-то идентифицировать.
Главное как Сибас воспринимает это, первый отсев у него от кого поступили (с чьего счета пришли) или смотрит сугубо назначение, эт вопрос. Одно дело если пришли непосредственно с моего поточного счета и в назначении зп, то наверняка сразу отсев, я ж не могу сам себе её платить (Моня, например, так и говорит, пришли с вашего личного, знач... ну, сами понимаете, так что платите комис за снятие). А другое дело, когда не с моего поточного, а с какого-то банковского, то там уже варианты.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:21
Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:44
чет меня укрсиб конкретно побрил на курсовых разницах, пришел возврат с магазина 46.76$ в их гривне это 1196,12грн, то есть курс 25,58 о_О
вот прямо сейчас карточные курсы в приложении 26,92/27,12 блокировка/списание
пс. нашел
оказывается реально у них такие курсы стоят на usd/grn, ну что сказать понял что лучше с валютой тут не играться, курсы грабительские
Востаннє редагувалось Starter в П'ят 19 лис, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:47
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
по нью карду есть некоторое количество золотых баллов согласно программы bilshe.mastercard . хотел воспользоваться оплатой баллами предыдущей покупки, в понедельник совершил покупку, уже пятница а покупки досих пор не видно в истории покупок на сайте bilshe.mastercard . сколько времени обычно занимает чтобы покупка там отобразилась?
Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:12
MC бильше в принципе аж ни разу не "быстрая" штука. Помню в похожей ситуации летом прошло 10 дней пока появилась сумма для возмещения. А понедельник покупка - пятница заявка на вывод то вы дЮже быстро от них хотите - они так не работают
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