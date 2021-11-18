Додано: Чет 18 лис, 2021 22:35

Amethyst

Ну а как иначе, когда деньги уходят с транз. любого банка, эти данные по логике по-любому должны быть в назначении платежа, банк не свои же деньги шлёт, их надо как-то идентифицировать.

Главное как Сибас воспринимает это, первый отсев у него от кого поступили (с чьего счета пришли) или смотрит сугубо назначение, эт вопрос. Одно дело если пришли непосредственно с моего поточного счета и в назначении зп, то наверняка сразу отсев, я ж не могу сам себе её платить (Моня, например, так и говорит, пришли с вашего личного, знач... ну, сами понимаете, так что платите комис за снятие). А другое дело, когда не с моего поточного, а с какого-то банковского, то там уже варианты.