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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1767176817691770>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 998
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 998
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Тоже попробую.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:07

  velvet написав:
  lel написав:velvet Нет. Шлет с персонифицированного.

То что Альфа формирует платёжку о платеже с персонифицированного счёта не значит, что в реальности деньги уходят по СЭП с этого счёта. В банке получателя отображается что деньги пришли с транзитника и плательщик Альфа-Банк.

Но в назначении платежа ж отображается Алкина приписка: ФИО, ИНН и ИБАН плательщика!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:35

Amethyst
Ну а как иначе, когда деньги уходят с транз. любого банка, эти данные по логике по-любому должны быть в назначении платежа, банк не свои же деньги шлёт, их надо как-то идентифицировать.
Главное как Сибас воспринимает это, первый отсев у него от кого поступили (с чьего счета пришли) или смотрит сугубо назначение, эт вопрос. Одно дело если пришли непосредственно с моего поточного счета и в назначении зп, то наверняка сразу отсев, я ж не могу сам себе её платить (Моня, например, так и говорит, пришли с вашего личного, знач... ну, сами понимаете, так что платите комис за снятие). А другое дело, когда не с моего поточного, а с какого-то банковского, то там уже варианты.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:41

Угу, вар-ты есть :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:21

  Amethyst написав:Но в назначении платежа ж отображается Алкина приписка: ФИО, ИНН и ИБАН плательщика!

Это можно выпилить пробелами.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:44

чет меня укрсиб конкретно побрил на курсовых разницах, пришел возврат с магазина 46.76$ в их гривне это 1196,12грн, то есть курс 25,58 о_О

вот прямо сейчас карточные курсы в приложении 26,92/27,12 блокировка/списание

пс. нашел https://my.ukrsibbank.com/ru/personal/cards/exchange/
оказывается реально у них такие курсы стоят на usd/grn, ну что сказать понял что лучше с валютой тут не играться, курсы грабительские

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Востаннє редагувалось Starter в П'ят 19 лис, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Starter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

по нью карду есть некоторое количество золотых баллов согласно программы bilshe.mastercard . хотел воспользоваться оплатой баллами предыдущей покупки, в понедельник совершил покупку, уже пятница а покупки досих пор не видно в истории покупок на сайте bilshe.mastercard . сколько времени обычно занимает чтобы покупка там отобразилась?
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  wtf написав:сколько времени обычно занимает чтобы покупка там отобразилась?

у меня вообще ни одной покупки не отображается
Starter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:12

  wtf написав:по нью карду есть некоторое количество золотых баллов согласно программы bilshe.mastercard . хотел воспользоваться оплатой баллами предыдущей покупки, в понедельник совершил покупку, уже пятница а покупки досих пор не видно в истории покупок на сайте bilshe.mastercard . сколько времени обычно занимает чтобы покупка там отобразилась?

MC бильше в принципе аж ни разу не "быстрая" штука. Помню в похожей ситуации летом прошло 10 дней пока появилась сумма для возмещения. А понедельник покупка - пятница заявка на вывод то вы дЮже быстро от них хотите - они так не работают ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:24

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Фантом написав:Это можно выпилить пробелами.
НБУ предусмотрел заполнение дополнительных реквизитов, в которых есть поле расширения назначения платежа. Информация в них открыто не доступна, но банки всё видят :P
MASolomko
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