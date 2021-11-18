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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1767176817691770

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 998
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 998
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:MC бильше в принципе аж ни разу не "быстрая" штука

оказалось что для возврата покупок необходимо иметь на балансе минимум 2000 баллов что равняется обороту по карте в 40к
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:49

  wtf написав:
  Flamingo написав:MC бильше в принципе аж ни разу не "быстрая" штука

оказалось что для возврата покупок необходимо иметь на балансе минимум 2000 баллов что равняется обороту по карте в 40к

Была ж акция и давали больше баллов:
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Деталі https://bnpp.lk/0QmDl0

ЕКСТРА більше переваг з Masterсard та UKRSIBBANK

На чёрную пятницу обещают сертификаты с хорошим дисконтом, так что возвращать деньги за покупки не так выгодно в данный момент.
Востаннє редагувалось velvet в П'ят 19 лис, 2021 15:52, всього редагувалось 1 раз.
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:51

  wtf написав:оказалось что для возврата покупок необходимо иметь на балансе минимум 2000 баллов что равняется обороту по карте в 40к

По-моему, пока что на этот счет беспокоиться совсем не нужно. Потому что пока что-то не видно вообще ни одного успешного случая такого возврата.

Хотя... кто-то же должен пробовать, чтобы сообщить нам, когда оно заработает ;-)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:06

  M-Audio написав:
  wtf написав:оказалось что для возврата покупок необходимо иметь на балансе минимум 2000 баллов что равняется обороту по карте в 40к

По-моему, пока что на этот счет беспокоиться совсем не нужно. Потому что пока что-то не видно вообще ни одного успешного случая такого возврата.

Хотя... кто-то же должен пробовать, чтобы сообщить нам, когда оно заработает ;-)

Уже давно нормально выводится, причем крайние кейсы намного быстрее, чем за плановые пять рабочих дней
AlexTk
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:23

  AlexTk написав:
  M-Audio написав:
  wtf написав:оказалось что для возврата покупок необходимо иметь на балансе минимум 2000 баллов что равняется обороту по карте в 40к

По-моему, пока что на этот счет беспокоиться совсем не нужно. Потому что пока что-то не видно вообще ни одного успешного случая такого возврата.

Хотя... кто-то же должен пробовать, чтобы сообщить нам, когда оно заработает ;-)

Уже давно нормально выводится, причем крайние кейсы намного быстрее, чем за плановые пять рабочих дней

Подтверждаю - в середине октября сумма вывелась быстро и совсем не напряжно.
Flamingo
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