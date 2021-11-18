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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:30
Flamingo написав:
MC бильше в принципе аж ни разу не "быстрая" штука
оказалось что для возврата покупок необходимо иметь на балансе минимум 2000 баллов что равняется обороту по карте в 40к
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:49
wtf написав: Flamingo написав:
MC бильше в принципе аж ни разу не "быстрая" штука
оказалось что для возврата покупок необходимо иметь на балансе минимум 2000 баллов что равняется обороту по карте в 40к
Была ж акция и давали больше баллов:
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Деталі https://bnpp.lk/0QmDl0
ЕКСТРА більше переваг з Masterсard та UKRSIBBANK
На чёрную пятницу обещают сертификаты с хорошим дисконтом, так что возвращать деньги за покупки не так выгодно в данный момент.
Востаннє редагувалось velvet
в П'ят 19 лис, 2021 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:51
wtf написав:
оказалось что для возврата покупок необходимо иметь на балансе минимум 2000 баллов что равняется обороту по карте в 40к
По-моему, пока что на этот счет беспокоиться совсем не нужно. Потому что пока что-то не видно вообще ни одного успешного случая такого возврата.
Хотя... кто-то же должен пробовать, чтобы сообщить нам, когда оно заработает
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M-Audio
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:06
M-Audio написав: wtf написав:
оказалось что для возврата покупок необходимо иметь на балансе минимум 2000 баллов что равняется обороту по карте в 40к
По-моему, пока что на этот счет беспокоиться совсем не нужно. Потому что пока что-то не видно вообще ни одного успешного случая такого возврата.
Хотя... кто-то же должен пробовать, чтобы сообщить нам, когда оно заработает
Уже давно нормально выводится, причем крайние кейсы намного быстрее, чем за плановые пять рабочих дней
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AlexTk
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:23
AlexTk написав: M-Audio написав: wtf написав:
оказалось что для возврата покупок необходимо иметь на балансе минимум 2000 баллов что равняется обороту по карте в 40к
По-моему, пока что на этот счет беспокоиться совсем не нужно. Потому что пока что-то не видно вообще ни одного успешного случая такого возврата.
Хотя... кто-то же должен пробовать, чтобы сообщить нам, когда оно заработает
Уже давно нормально выводится, причем крайние кейсы намного быстрее, чем за плановые пять рабочих дней
Подтверждаю - в середине октября сумма вывелась быстро и совсем не напряжно.
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Flamingo
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