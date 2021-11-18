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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:30
Flamingo написав:
MC бильше в принципе аж ни разу не "быстрая" штука
оказалось что для возврата покупок необходимо иметь на балансе минимум 2000 баллов что равняется обороту по карте в 40к
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:49
wtf написав: Flamingo написав:
MC бильше в принципе аж ни разу не "быстрая" штука
оказалось что для возврата покупок необходимо иметь на балансе минимум 2000 баллов что равняется обороту по карте в 40к
Была ж акция и давали больше баллов:
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Деталі https://bnpp.lk/0QmDl0
ЕКСТРА більше переваг з Masterсard та UKRSIBBANK
На чёрную пятницу обещают сертификаты с хорошим дисконтом, так что возвращать деньги за покупки не так выгодно в данный момент.
Востаннє редагувалось velvet
в П'ят 19 лис, 2021 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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velvet
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:51
wtf написав:
оказалось что для возврата покупок необходимо иметь на балансе минимум 2000 баллов что равняется обороту по карте в 40к
По-моему, пока что на этот счет беспокоиться совсем не нужно. Потому что пока что-то не видно вообще ни одного успешного случая такого возврата.
Хотя... кто-то же должен пробовать, чтобы сообщить нам, когда оно заработает
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M-Audio
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:06
M-Audio написав: wtf написав:
оказалось что для возврата покупок необходимо иметь на балансе минимум 2000 баллов что равняется обороту по карте в 40к
По-моему, пока что на этот счет беспокоиться совсем не нужно. Потому что пока что-то не видно вообще ни одного успешного случая такого возврата.
Хотя... кто-то же должен пробовать, чтобы сообщить нам, когда оно заработает
Уже давно нормально выводится, причем крайние кейсы намного быстрее, чем за плановые пять рабочих дней
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AlexTk
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:23
AlexTk написав: M-Audio написав: wtf написав:
оказалось что для возврата покупок необходимо иметь на балансе минимум 2000 баллов что равняется обороту по карте в 40к
По-моему, пока что на этот счет беспокоиться совсем не нужно. Потому что пока что-то не видно вообще ни одного успешного случая такого возврата.
Хотя... кто-то же должен пробовать, чтобы сообщить нам, когда оно заработает
Уже давно нормально выводится, причем крайние кейсы намного быстрее, чем за плановые пять рабочих дней
Подтверждаю - в середине октября сумма вывелась быстро и совсем не напряжно.
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Flamingo
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:05
Коллеги, а напомните, плиз. При оплате товара на сайте розетки КБ будет только, если продавец - сама Розетка? Или для всех продавцов будет КБ?
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la9
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:09
Starter написав:
чет меня укрсиб конкретно побрил на курсовых разницах, пришел возврат с магазина 46.76$ в их гривне это 1196,12грн, то есть курс 25,58 о_О
вот прямо сейчас карточные курсы в приложении 26,92/27,12 блокировка/списание
пс. нашел https://my.ukrsibbank.com/ru/personal/cards/exchange/
оказывается реально у них такие курсы стоят на usd/grn, ну что сказать понял что лучше с валютой тут не играться, курсы грабительские
Вполне нормально всё получается. Возврат - это всё-таки исключение. Вот три покупки в октябре:
с учётом КБ курс получился:
25,45 грн/$;
25,50;
25,45.
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reef
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:09
la9 написав:
Коллеги, а напомните, плиз. При оплате товара на сайте розетки КБ будет только, если продавец - сама Розетка? Или для всех продавцов будет КБ?
Перше правило - правильно виставити ліміти на картці. Якщо це зроблено, то можна платити спокійно: або буде КБ, або оплата не пройде.
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klug
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:56
klug написав: la9 написав:
Коллеги, а напомните, плиз. При оплате товара на сайте розетки КБ будет только, если продавец - сама Розетка? Или для всех продавцов будет КБ?
Перше правило - правильно виставити ліміти на картці. Якщо це зроблено, то можна платити спокійно: або буде КБ, або оплата не пройде.
Другими словами "Розрахунки в мережі інтернет (3d-secure)" устанавливаете сколько нужно, остальные лимиты в ноль.
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Golf_streem
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