УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:30
Flamingo написав:
MC бильше в принципе аж ни разу не "быстрая" штука
оказалось что для возврата покупок необходимо иметь на балансе минимум 2000 баллов что равняется обороту по карте в 40к
wtf
Повідомлень: 210
З нами з: 29.11.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 23 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:49
wtf написав: Flamingo написав:
MC бильше в принципе аж ни разу не "быстрая" штука
оказалось что для возврата покупок необходимо иметь на балансе минимум 2000 баллов что равняется обороту по карте в 40к
Была ж акция и давали больше баллов:
До 20 листопада отримуйте подвійні бали в «ЕКСТРА більше» за оплати карткою!
Деталі
https://bnpp.lk/0QmDl0
ЕКСТРА більше переваг з Masterсard та UKRSIBBANK
На чёрную пятницу обещают сертификаты с хорошим дисконтом, так что возвращать деньги за покупки не так выгодно в данный момент.
Востаннє редагувалось
velvet
в П'ят 19 лис, 2021 15:52, всього редагувалось 1 раз.
velvet
Повідомлень: 4062
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 620 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:51
wtf написав:
оказалось что для возврата покупок необходимо иметь на балансе минимум 2000 баллов что равняется обороту по карте в 40к
По-моему, пока что на этот счет беспокоиться совсем не нужно. Потому что пока что-то не видно вообще ни одного успешного случая такого возврата.
Хотя... кто-то же должен пробовать, чтобы сообщить нам, когда оно заработает
M-Audio
Повідомлень: 2480
З нами з: 23.03.11
Подякував: 464 раз.
Подякували: 369 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:06
M-Audio написав: wtf написав:
оказалось что для возврата покупок необходимо иметь на балансе минимум 2000 баллов что равняется обороту по карте в 40к
По-моему, пока что на этот счет беспокоиться совсем не нужно. Потому что пока что-то не видно вообще ни одного успешного случая такого возврата.
Хотя... кто-то же должен пробовать, чтобы сообщить нам, когда оно заработает
Уже давно нормально выводится, причем крайние кейсы намного быстрее, чем за плановые пять рабочих дней
AlexTk
2
Повідомлень: 524
З нами з: 08.09.09
Подякував: 35 раз.
Подякували: 86 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:23
AlexTk написав: M-Audio написав: wtf написав:
оказалось что для возврата покупок необходимо иметь на балансе минимум 2000 баллов что равняется обороту по карте в 40к
По-моему, пока что на этот счет беспокоиться совсем не нужно. Потому что пока что-то не видно вообще ни одного успешного случая такого возврата.
Хотя... кто-то же должен пробовать, чтобы сообщить нам, когда оно заработает
Уже давно нормально выводится, причем крайние кейсы намного быстрее, чем за плановые пять рабочих дней
Подтверждаю - в середине октября сумма вывелась быстро и совсем не напряжно.
Flamingo
1
Повідомлень: 7358
З нами з: 20.03.15
Подякував: 112 раз.
Подякували: 2055 раз.
Профіль
1
1
1
Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:05
Коллеги, а напомните, плиз. При оплате товара на сайте розетки КБ будет только, если продавец - сама Розетка? Или для всех продавцов будет КБ?
la9
Повідомлень: 2104
З нами з: 02.07.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 69 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:09
Starter написав:
чет меня укрсиб конкретно побрил на курсовых разницах, пришел возврат с магазина 46.76$ в их гривне это 1196,12грн, то есть курс 25,58 о_О
вот прямо сейчас карточные курсы в приложении 26,92/27,12 блокировка/списание
пс. нашел
https://my.ukrsibbank.com/ru/personal/cards/exchange/
оказывается реально у них такие курсы стоят на usd/grn, ну что сказать понял что лучше с валютой тут не играться, курсы грабительские
Вполне нормально всё получается. Возврат - это всё-таки исключение. Вот три покупки в октябре:
с учётом КБ курс получился:
25,45 грн/$;
25,50;
25,45.
reef
Повідомлень: 2697
З нами з: 28.08.07
Подякував: 176 раз.
Подякували: 172 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:09
la9 написав:
Коллеги, а напомните, плиз. При оплате товара на сайте розетки КБ будет только, если продавец - сама Розетка? Или для всех продавцов будет КБ?
Перше правило - правильно виставити ліміти на картці. Якщо це зроблено, то можна платити спокійно: або буде КБ, або оплата не пройде.
klug
Повідомлень: 6340
З нами з: 18.08.14
Подякував: 277 раз.
Подякували: 851 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:56
klug написав: la9 написав:
Коллеги, а напомните, плиз. При оплате товара на сайте розетки КБ будет только, если продавец - сама Розетка? Или для всех продавцов будет КБ?
Перше правило - правильно виставити ліміти на картці. Якщо це зроблено, то можна платити спокійно: або буде КБ, або оплата не пройде.
Другими словами "Розрахунки в мережі інтернет (3d-secure)" устанавливаете сколько нужно, остальные лимиты в ноль.
Golf_streem
Повідомлень: 184
З нами з: 06.08.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:28
AlexTk написав: M-Audio написав: wtf написав:
оказалось что для возврата покупок необходимо иметь на балансе минимум 2000 баллов что равняется обороту по карте в 40к
По-моему, пока что на этот счет беспокоиться совсем не нужно. Потому что пока что-то не видно вообще ни одного успешного случая такого возврата.
Хотя... кто-то же должен пробовать, чтобы сообщить нам, когда оно заработает
Уже давно нормально выводится, причем крайние кейсы намного быстрее, чем за плановые пять рабочих дней
у меня год назад примерно и был кейс, дали 1000 за вступ, потом по 500-1000 за морковки 30-60 и выводил, я писал выше
до 2х недель заняло и курс не 1,25 а со сдвигом, 1,33 что-то вроде получился, но - сработало
на 26е+ обещают скидки 50% на серты, это точно выгоднее
cohan
Повідомлень: 2916
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 221 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
melkh
,
tarask
і 10 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор