|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:38
подскажите, 4 виртуалки нашару - это всего или в каждой валюте?
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2916
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 221 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh
, tarask
і 10 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор