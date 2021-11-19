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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:38
подскажите, 4 виртуалки нашару - это всего или в каждой валюте?
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cohan
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Додано: Суб 20 лис, 2021 10:02
cohan 5 к одному счету. Счет гривненый? Значит в гривне.
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unknownurl
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