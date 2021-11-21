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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:38
подскажите, 4 виртуалки нашару - это всего или в каждой валюте?
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cohan
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Додано: Суб 20 лис, 2021 10:02
cohan 5 к одному счету. Счет гривненый? Значит в гривне.
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unknownurl
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Додано: Нед 21 лис, 2021 17:56
zuker1111 написав:
При расчете QRкодом в Сильпо 2 раза сняло деньги, но денег они не получили. Пришлось платить другой картой. Кто-то сталкивался, как бы стро возвращают деньги? Уже сутки прошло. Написал в чат, ответили ждать до 10 дней.
Было когда-то подобное с Таскомбанком, там деньги за 10 минут вернули
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Maksi2
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Додано: Пон 22 лис, 2021 10:38
подскажите плиз, а - виртуальные в бильше добавляются? и как по ним 15гривневый старинформ перевести в бесплатный? через персмена?
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cohan
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Додано: Пон 22 лис, 2021 13:59
cohan написав:
подскажите плиз, а - виртуальные в бильше добавляются? и как по ним 15гривневый старинформ перевести в бесплатный? через персмена?
лучше через гарячку уточнить, меня персмен (из отделения, но он в чате отвечал) уверял что только платное, а вот когда обратился повторно и персмен не успел ответить и я переключился на стандартную поддержку, то все переключили. Правда это касалось НК, но думаю, с виртуалкой аналогично.
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ol_zy
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Додано: Пон 22 лис, 2021 15:02
При последней оплате коммуналки в нексте с каждого платежа стало брать комисс. До этого не было, но и была карта пенса в привате. Это всегда так было и коммис - следствие утраты пенсионного статуса, или покращення?
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la9
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Додано: Пон 22 лис, 2021 15:07
la9 написав:
При последней оплате коммуналки в нексте с каждого платежа стало брать комисс. До этого не было, но и была карта пенса в привате. Это всегда так было и коммис - следствие утраты пенсионного статуса, или покращення?
Всегда зависело от организации, как правило, был комис 1грн. (пенса у меня нет). Может пенс что-то давал и покращили, а может просто организация перешла на такие условия.
А вы когда были пенсом платили без авторизации? По идее тогда должно было бы рисовать комис.
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ol_zy
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