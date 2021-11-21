RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1769177017711772>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 999
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

подскажите, 4 виртуалки нашару - это всего или в каждой валюте?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2940
З нами з: 27.09.19
Подякував: 85 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 10:02

cohan 5 к одному счету. Счет гривненый? Значит в гривне.
unknownurl
 
Повідомлень: 708
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:56

  zuker1111 написав:При расчете QRкодом в Сильпо 2 раза сняло деньги, но денег они не получили. Пришлось платить другой картой. Кто-то сталкивался, как бы стро возвращают деньги? Уже сутки прошло. Написал в чат, ответили ждать до 10 дней.
Было когда-то подобное с Таскомбанком, там деньги за 10 минут вернули

Надіслано від мого M2101K6G, використовуючи Tapatalk

5 рабочих дней
Maksi2
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 18.06.19
Подякував: 280 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

подскажите плиз, а - виртуальные в бильше добавляются? и как по ним 15гривневый старинформ перевести в бесплатный? через персмена?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2940
З нами з: 27.09.19
Подякував: 85 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:59

  cohan написав:подскажите плиз, а - виртуальные в бильше добавляются? и как по ним 15гривневый старинформ перевести в бесплатный? через персмена?

лучше через гарячку уточнить, меня персмен (из отделения, но он в чате отвечал) уверял что только платное, а вот когда обратился повторно и персмен не успел ответить и я переключился на стандартную поддержку, то все переключили. Правда это касалось НК, но думаю, с виртуалкой аналогично.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6981
З нами з: 20.01.15
Подякував: 415 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:02

При последней оплате коммуналки в нексте с каждого платежа стало брать комисс. До этого не было, но и была карта пенса в привате. Это всегда так было и коммис - следствие утраты пенсионного статуса, или покращення?
la9
 
Повідомлень: 2108
З нами з: 02.07.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:07

  la9 написав:При последней оплате коммуналки в нексте с каждого платежа стало брать комисс. До этого не было, но и была карта пенса в привате. Это всегда так было и коммис - следствие утраты пенсионного статуса, или покращення?

Всегда зависело от организации, как правило, был комис 1грн. (пенса у меня нет). Может пенс что-то давал и покращили, а может просто организация перешла на такие условия.
А вы когда были пенсом платили без авторизации? По идее тогда должно было бы рисовать комис.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6981
З нами з: 20.01.15
Подякував: 415 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ol_zy написав:А вы когда были пенсом платили без авторизации? По идее тогда должно было бы рисовать комис.
с авторизацией. Было всегда без комисса, за исключением одного платежа, тепла, вроде. По трем кв-рам одинаковая ситуация и тогда и сейчас
la9
 
Повідомлень: 2108
З нами з: 02.07.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подскажите, за оплату страховки (6300) балы в Экстра бильше начисляют?
Dimkaua
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  reef написав:Вполне нормально всё получается

ну как нормально, валюту они продают на 1% с копейками дороже других. считай кеш получается где-то 3,9% вместо 5 (плюс конечно что это чистыми).

+на одной только этой операции, я потерял где-то грн 60, а у меня впереди еще один похожий возврат на горизонте (пока спор идет). вот считай треть кеша растаяла как дым)
вообще без кеша неюзабельный банк, для отчаянных только
Starter
 
Повідомлень: 158
З нами з: 01.12.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1769177017711772>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, pens, wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3525)
22.11.2021 16:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.