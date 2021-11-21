|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
подскажите, 4 виртуалки нашару - это всего или в каждой валюте?
Додано: Нед 21 лис, 2021 17:56
5 рабочих дней
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
подскажите плиз, а - виртуальные в бильше добавляются? и как по ним 15гривневый старинформ перевести в бесплатный? через персмена?
Додано: Пон 22 лис, 2021 13:59
лучше через гарячку уточнить, меня персмен (из отделения, но он в чате отвечал) уверял что только платное, а вот когда обратился повторно и персмен не успел ответить и я переключился на стандартную поддержку, то все переключили. Правда это касалось НК, но думаю, с виртуалкой аналогично.
Додано: Пон 22 лис, 2021 15:02
При последней оплате коммуналки в нексте с каждого платежа стало брать комисс. До этого не было, но и была карта пенса в привате. Это всегда так было и коммис - следствие утраты пенсионного статуса, или покращення?
Додано: Пон 22 лис, 2021 15:07
Всегда зависело от организации, как правило, был комис 1грн. (пенса у меня нет). Может пенс что-то давал и покращили, а может просто организация перешла на такие условия.
А вы когда были пенсом платили без авторизации? По идее тогда должно было бы рисовать комис.
Додано: Пон 22 лис, 2021 15:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Пон 22 лис, 2021 15:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Подскажите, за оплату страховки (6300) балы в Экстра бильше начисляют?
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:46
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
ну как нормально, валюту они продают на 1% с копейками дороже других. считай кеш получается где-то 3,9% вместо 5 (плюс конечно что это чистыми).
+на одной только этой операции, я потерял где-то грн 60, а у меня впереди еще один похожий возврат на горизонте (пока спор идет). вот считай треть кеша растаяла как дым)
вообще без кеша неюзабельный банк, для отчаянных только
|