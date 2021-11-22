RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1769177017711772

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 999
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  reef написав:Вполне нормально всё получается

ну как нормально, валюту они продают на 1% с копейками дороже других. считай кеш получается где-то 3,9% вместо 5 (плюс конечно что это чистыми).

+на одной только этой операции, я потерял где-то грн 60, а у меня впереди еще один похожий возврат на горизонте (пока спор идет). вот считай треть кеша растаяла как дым)
вообще без кеша неюзабельный банк, для отчаянных только
Starter
 
Повідомлень: 158
З нами з: 01.12.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 17:44

  la9 написав:При последней оплате коммуналки в нексте с каждого платежа стало брать комисс. До этого не было, но и была карта пенса в привате. Это всегда так было и коммис - следствие утраты пенсионного статуса, или покращення?

коммис - следствие утраты пенсионного статуса
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2674
З нами з: 18.09.13
Подякував: 512 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:26

  Dimkaua написав:Подскажите, за оплату страховки (6300) балы в Экстра бильше начисляют?

3.4. Винятками, тобто транзакціями, за які не нараховуються бали, вважаються:
 покупки, які пізніше повертаються або компенсуються;
 покупки за допомогою чеків;
 страхові платежі;
 грошові перекази;
 покупки із готівкового рахунку (включаючи отримання готівки через банкомати);
 сплата податків та штрафів;
 будь-які азартні ігри (включаючи плату за можливість виграти приз);
 банківські операції та фінансові небанківські операції (включаючи кредити, фінансові
продукти, консалтинг, покупку валюти, металів, цінних паперів тощо);
 розрахунки та платежі, здійснені через UKRSIB online

https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... bilshe.pdf

P.S. А от кишмиш має бути.
klug
 
Повідомлень: 6348
З нами з: 18.08.14
Подякував: 277 раз.
Подякували: 851 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1769177017711772
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Flamingo, liliya_logical, lubopytnaya і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.