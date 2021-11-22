ну как нормально, валюту они продают на 1% с копейками дороже других. считай кеш получается где-то 3,9% вместо 5 (плюс конечно что это чистыми).
+на одной только этой операции, я потерял где-то грн 60, а у меня впереди еще один похожий возврат на горизонте (пока спор идет). вот считай треть кеша растаяла как дым) вообще без кеша неюзабельный банк, для отчаянных только
la9 написав:При последней оплате коммуналки в нексте с каждого платежа стало брать комисс. До этого не было, но и была карта пенса в привате. Это всегда так было и коммис - следствие утраты пенсионного статуса, или покращення?
Dimkaua написав:Подскажите, за оплату страховки (6300) балы в Экстра бильше начисляют?
3.4. Винятками, тобто транзакціями, за які не нараховуються бали, вважаються: покупки, які пізніше повертаються або компенсуються; покупки за допомогою чеків; страхові платежі; грошові перекази; покупки із готівкового рахунку (включаючи отримання готівки через банкомати); сплата податків та штрафів; будь-які азартні ігри (включаючи плату за можливість виграти приз); банківські операції та фінансові небанківські операції (включаючи кредити, фінансові продукти, консалтинг, покупку валюти, металів, цінних паперів тощо); розрахунки та платежі, здійснені через UKRSIB online