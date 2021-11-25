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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лис, 2021 16:27
НьюКард.
24.11 на нее закинули деньги на карту (по номеру) в тот же день вывели СЕПом в ноль.
Естественно, возник овердрафт.
Можно ли его как-то быстро погасить (например, закинуть эту сумму сепом с укрсиба и потом так же вывести), чтобы можно было закрыть карту?
А то говорят, что закрыть можно не раньше, чем через 3 р.дня, когда овердрафт сам закроется.
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Aktus
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Додано: Чет 25 лис, 2021 16:41
Aktus написав:
Можно ли его как-то быстро погасить
Можна СЕПом з будь-якої банки, але не треба. Тут за овер не карають. Може прийти СМСка про заборгованість, але її лякатися теж не потрібно.
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klug
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Додано: Чет 25 лис, 2021 16:43
klug написав:
Можна СЕПом з будь-якої банки, але не треба. Тут за овер не карають.
Я так понимаю, что основной вопрос в этом:
Aktus написав:
Можно ли его как-то быстро погасить (например, закинуть эту сумму сепом с укрсиба и потом так же вывести), чтобы можно было закрыть карту?
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ingtrans
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Додано: Чет 25 лис, 2021 16:52
ingtrans написав: klug написав:
Можна СЕПом з будь-якої банки, але не треба. Тут за овер не карають.
Я так понимаю, что основной вопрос в этом:
Aktus написав:
Можно ли его как-то быстро погасить (например, закинуть эту сумму сепом с укрсиба и потом так же вывести), чтобы можно было закрыть карту?
В гірших традиціях я не дочитав і відповів "про своє"
Завести і вивести певно не вийде, бо тоді знову буде овер. Завести і залишити, а потім зняти через касу уже після закриття рахунку може вийти, але може бути й гемор. Ще варіант: завести СЕПом, а потім розрахуватися рівно на цю суму (можливо частково поповнивши телефон, щоб рівно вийшло) - тоді має бути ОК.
До чого такий поспіх? 45 днів буде уже після Нового Року.
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klug
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:14
доброго ранку, колеги.
при спробі закрити рахунок виявив відсутність у додатку можливості "виклику" персмена.
здається, раніше був прямий чат
щось помінялось, чи це моя неуважність ?
і якщо у дружини персмена не було/був, однак ліквідувався, то чи є можливість підключення нового для закриття рахунку через анкету у файлі ?
бо 45 діб якось не гріють.
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stas_rst
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