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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лис, 2021 19:45
extreme_lviv_ua написав:fzhytomyr
Спасибі, добряче допомогли
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Додано: Сер 01 гру, 2021 10:20
fzhytomyr написав:
Я на роботі в робочий час пиво не п'ю 😀
Це ж утиск почуттів питущих!
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