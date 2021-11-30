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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1775177617771778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 999
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:45

  extreme_lviv_ua написав:fzhytomyr


Спасибі, добряче допомогли
fzhytomyr
 
Повідомлень: 37
З нами з: 14.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:20

  fzhytomyr написав:Я на роботі в робочий час пиво не п'ю 😀

Це ж утиск почуттів питущих! :lol:
KVV
 
Повідомлень: 1029
З нами з: 29.11.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 125 раз.
 
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  #<1 ... 1775177617771778
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