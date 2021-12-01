Спасибі, добряче допомогли
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 гру, 2021 10:20
Додано: Сер 01 гру, 2021 22:33
Тут уже вроде спрашивали и не раз... но кто знает точно: кешбек 5% на ньюкард действует 180 календарных дней (грубо говоря, от 10-го июня до 10-го декабря) или все же 6 месяцев, причем первый месяц может быть неполным?
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