Спасибі, добряче допомогли
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 гру, 2021 10:20
Додано: Сер 01 гру, 2021 22:33
Тут уже вроде спрашивали и не раз... но кто знает точно: кешбек 5% на ньюкард действует 180 календарных дней (грубо говоря, от 10-го июня до 10-го декабря) или все же 6 месяцев, причем первый месяц может быть неполным?
Додано: Сер 01 гру, 2021 23:28
также и повторят
по раскладам и заверениям - уверениям - второе, 6 мес включая первый - открытия,
но практика упоминала приход кешбека за хвост в 7й календарный месяц,
однако доказательств что это было (может глюк или пересчет) - нету
Додано: Чет 02 гру, 2021 01:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я недавно запитував підтримку за картку, відкриту 2х липня, сказали кешбек діє до 2х січня.
Додано: Чет 02 гру, 2021 08:20
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вопрос общего характера, но интересует применительно к картам Укрсиба.
В каком случае pos терминал печатает на чеке имя и фамилию владельца карты (латиницей)? Для этого надо, чтобы терминал был того же банка, который выпустил карту? Или карта должна быть именной, а не мгновенной? Или должны выполняться оба эти условия? Или вообще не от этого зависит?
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