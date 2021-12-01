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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1775177617771778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 999
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:45

  extreme_lviv_ua написав:fzhytomyr


Спасибі, добряче допомогли
fzhytomyr
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:20

  fzhytomyr написав:Я на роботі в робочий час пиво не п'ю 😀

Це ж утиск почуттів питущих! :lol:
KVV
 
Повідомлень: 1030
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:33

Тут уже вроде спрашивали и не раз... но кто знает точно: кешбек 5% на ньюкард действует 180 календарных дней (грубо говоря, от 10-го июня до 10-го декабря) или все же 6 месяцев, причем первый месяц может быть неполным?
krakomen
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:28

  krakomen написав:Тут уже вроде спрашивали и не раз... но кто знает точно: кешбек 5% на ньюкард действует 180 календарных дней (грубо говоря, от 10-го июня до 10-го декабря) или все же 6 месяцев, причем первый месяц может быть неполным?


также и повторят
по раскладам и заверениям - уверениям - второе, 6 мес включая первый - открытия,
но практика упоминала приход кешбека за хвост в 7й календарный месяц,
однако доказательств что это было (может глюк или пересчет) - нету
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 01:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  krakomen написав:Тут уже вроде спрашивали и не раз... но кто знает точно: кешбек 5% на ньюкард действует 180 календарных дней (грубо говоря, от 10-го июня до 10-го декабря) или все же 6 месяцев, причем первый месяц может быть неполным?

Я недавно запитував підтримку за картку, відкриту 2х липня, сказали кешбек діє до 2х січня.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 08:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вопрос общего характера, но интересует применительно к картам Укрсиба.
В каком случае pos терминал печатает на чеке имя и фамилию владельца карты (латиницей)? Для этого надо, чтобы терминал был того же банка, который выпустил карту? Или карта должна быть именной, а не мгновенной? Или должны выполняться оба эти условия? Или вообще не от этого зависит?
Ferlakur
 
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  #<1 ... 1775177617771778
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