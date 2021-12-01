|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лис, 2021 19:45
extreme_lviv_ua написав:fzhytomyr
Спасибі, добряче допомогли
-
fzhytomyr
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 14.10.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 гру, 2021 10:20
fzhytomyr написав:
Я на роботі в робочий час пиво не п'ю 😀
Це ж утиск почуттів питущих!
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 1030
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 гру, 2021 22:33
Тут уже вроде спрашивали и не раз... но кто знает точно: кешбек 5% на ньюкард действует 180 календарных дней (грубо говоря, от 10-го июня до 10-го декабря) или все же 6 месяцев, причем первый месяц может быть неполным?
-
krakomen
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 27.06.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 гру, 2021 23:28
krakomen написав:
Тут уже вроде спрашивали и не раз... но кто знает точно: кешбек 5% на ньюкард действует 180 календарных дней (грубо говоря, от 10-го июня до 10-го декабря) или все же 6 месяцев, причем первый месяц может быть неполным?
также и повторят
по раскладам и заверениям - уверениям - второе, 6 мес включая первый - открытия,
но практика упоминала приход кешбека за хвост в 7й календарный месяц,
однако доказательств что это было (может глюк или пересчет) - нету
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3038
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 гру, 2021 01:38
krakomen написав:
Тут уже вроде спрашивали и не раз... но кто знает точно: кешбек 5% на ньюкард действует 180 календарных дней (грубо говоря, от 10-го июня до 10-го декабря) или все же 6 месяцев, причем первый месяц может быть неполным?
Я недавно запитував підтримку за картку, відкриту 2х липня, сказали кешбек діє до 2х січня.
-
Пансер
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 22.09.20
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 гру, 2021 08:20
Вопрос общего характера, но интересует применительно к картам Укрсиба.
В каком случае pos терминал печатает на чеке имя и фамилию владельца карты (латиницей)? Для этого надо, чтобы терминал был того же банка, который выпустил карту? Или карта должна быть именной, а не мгновенной? Или должны выполняться оба эти условия? Или вообще не от этого зависит?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4088
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 гру, 2021 08:33
Ferlakur написав:
Вопрос общего характера, но интересует применительно к картам Укрсиба.
В каком случае pos терминал печатает на чеке имя и фамилию владельца карты (латиницей)? Для этого надо, чтобы терминал был того же банка, который выпустил карту? Или карта должна быть именной, а не мгновенной? Или должны выполняться оба эти условия? Или вообще не от этого зависит?
Насколько я понимаю карта должна быть именной и терминал должен быть настроен таким образом чтобы считывать это инфу с карты и печатать. Терминал не обязательно того банка что и карта
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7444
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 2088 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Чет 02 гру, 2021 10:55
cohan написав:
также и повторят
по раскладам и заверениям - уверениям - второе, 6 мес включая первый - открытия,
но практика упоминала приход кешбека за хвост в 7й календарный месяц,
однако доказательств что это было (может глюк или пересчет) - нету
Пансер написав:
Я недавно запитував підтримку за картку, відкриту 2х липня, сказали кешбек діє до 2х січня.
спасибо. Поддержка тоже уверяет, что будет полных 180 дней, то есть с хвостиком. Посмотрим!
-
krakomen
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 27.06.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|