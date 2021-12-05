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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 гру, 2021 18:24
mephala Не переживайте. Счёт закрывается 45 дней. На него и упадёт кешбэк, его можно снять в кассе с комиссией 2%.
Додано: Суб 04 гру, 2021 19:22
ага и увидеть круглые глаза манагеров в отделении, типа вы чего приперлись? я уже доказывал вип-манагеру из отделения, что ньюЗКП - не именная, и менную зарплатную мне не надо, долго она бегала и звонила, чтобы узнать что такое нью ЗКП... Если бы я не пошел, то моим бы впихнули обычные зарплатки...
Додано: Суб 04 гру, 2021 19:24
Додано: Нед 05 гру, 2021 10:59
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
ol_zy, наличие нового аккаунта может никак не повлиять на выплату. Значение может иметь кнопка в UKRSIB online для присоединения к программе "ЕКСТРА Більше".
Додано: Пон 06 гру, 2021 12:50
Кнопкой никогда не добавлял, но бонус насчитывали, не уверен или по всем картам - не следил.
А по поводу нового/старого акка - надо пробовать - на старый скорее всего не выплатят, а на новый вероятность выплаты больше. В любом случае хуже, если привязать к новому - не будет.
Додано: Пон 06 гру, 2021 13:04
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
ol_zy, я отказался от участия "ЕКСТРА більше". Золотые баллы по карте Укрсиб обнулились, вместо этого появились серебряные. Получается, что серебро параллельно накапливается. Получив новую карту, я самостоятельно её добавил в "mastercard більше". Карта накапливает только серебро. Если я присоединюсь к "ЕКСТРА більше", то карта станет накапливать золото.
Повторная регистрация в "ЕКСТРА більше" не доступна по каким-то техническим моментам и решат проблему где-то в первом квартале 2022 года.
Додано: Пон 06 гру, 2021 14:34
Напомните при открытии надо перейти с Старинформа, на +?
Как это делается?
Додано: Пон 06 гру, 2021 14:47
Додано: Пон 06 гру, 2021 15:30
Менеджер в отделении может и сразу же подключить старинформ без плюса.
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