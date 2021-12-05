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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1779178017811782

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 999
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 18:24

mephala Не переживайте. Счёт закрывается 45 дней. На него и упадёт кешбэк, его можно снять в кассе с комиссией 2%.
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 19:22

  cohan написав:
  ol_zy написав:От очевыгоды пришла СМС карта с 5% за инет оплаты + 300грн бонуса + 3000 балов бильше уже для вас готова - зайдите в любое отделение укрсиба и заберите ее. Пришло вчера на фин номер и это при живой newZKP. Интересно что бы это значило... Буду в пн терзать персмена, вчера уже не успел.


надо пробовать )
хотя похоже что прогеры просто разослали по !new_card критерию
вот бы наоборот - у кого нет zkp но есть обычная - прислали :mrgreen: :mrgreen:

ага и увидеть круглые глаза манагеров в отделении, типа вы чего приперлись? я уже доказывал вип-манагеру из отделения, что ньюЗКП - не именная, и менную зарплатную мне не надо, долго она бегала и звонила, чтобы узнать что такое нью ЗКП... Если бы я не пошел, то моим бы впихнули обычные зарплатки...
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 19:24

  MASolomko написав:3к баллов в більше дают тем, кто впервые там зарегистрировался. Если отказаться от участия в "ЕКСТРА більше", то снова зарегистрироваться получиться где-то в І квартале 2022 года :D

та ладно, что нам стоит еще один акк зарегить...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 10:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ol_zy, наличие нового аккаунта может никак не повлиять на выплату. Значение может иметь кнопка в UKRSIB online для присоединения к программе "ЕКСТРА Більше".
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 12:50

  MASolomko написав:ol_zy, наличие нового аккаунта может никак не повлиять на выплату. Значение может иметь кнопка в UKRSIB online для присоединения к программе "ЕКСТРА Більше".

Кнопкой никогда не добавлял, но бонус насчитывали, не уверен или по всем картам - не следил.
А по поводу нового/старого акка - надо пробовать - на старый скорее всего не выплатят, а на новый вероятность выплаты больше. В любом случае хуже, если привязать к новому - не будет.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ol_zy, я отказался от участия "ЕКСТРА більше". Золотые баллы по карте Укрсиб обнулились, вместо этого появились серебряные. Получается, что серебро параллельно накапливается. Получив новую карту, я самостоятельно её добавил в "mastercard більше". Карта накапливает только серебро. Если я присоединюсь к "ЕКСТРА більше", то карта станет накапливать золото.

Повторная регистрация в "ЕКСТРА більше" не доступна по каким-то техническим моментам и решат проблему где-то в первом квартале 2022 года.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:34

Напомните при открытии надо перейти с Старинформа, на +?
Как это делается?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:47

  slktym007 написав:Напомните при открытии надо перейти с Старинформа, на +?
Как это делается?

Менеджер в отделении может отключить старинформ плюс (платная услуга смс), а потом вы обращаетесь в чат и вам подключат старинформ без плюса (бесплатные смс)
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 15:30

  Oktawa написав:
  slktym007 написав:Напомните при открытии надо перейти с Старинформа, на +?
Как это делается?

Менеджер в отделении может отключить старинформ плюс (платная услуга смс), а потом вы обращаетесь в чат и вам подключат старинформ без плюса (бесплатные смс)

Менеджер в отделении может и сразу же подключить старинформ без плюса.
ingtrans
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