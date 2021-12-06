|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 гру, 2021 16:12
А ещё можно отключить СИ+ в приложении и в чате подключить простой СИ
Чтобы не задерживаться в отделении.
-
mikos
-
-
- Повідомлень: 154
- З нами з: 07.06.16
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 гру, 2021 16:21
Amethyst написав: ingtrans написав:
Менеджер в отделении может и сразу же подключить старинформ без плюса.
Сначала нуна активировать карту в АТМ.
После этого в течение 5 мин подключится СИ+
Потом нуна вернуться к менагеру, отключить СИ+ и подключить СИ
Ну если "Менеджер в отделении может отключить старинформ плюс (платная услуга смс)", то к менеджеру всё равно подходить же. Но в любом случае у меня не так было. Я еще при оформлении попросил отключить плюс и подключить без плюса и больше к менеджеру не подходил. Активировал карту там же в отделении в банкомате "не отходя от кассы".
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3289
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 гру, 2021 17:13
mikos написав:
А ещё можно отключить СИ+ в приложении и в чате подключить простой СИ
Чтобы не задерживаться в отделении.
Ток проверить/понять "отключили или как" бывает шо низзя в Чате, бо куры бормочут шо хотят )
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1396
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 гру, 2021 17:15
Amethyst написав:Ток проверить/понять "отключили или как" бывает шо низзя в Чате, бо куры бормочут шо хотят )
Отключить самому можно в приложении. Подключать уже через чат.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3661
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 гру, 2021 18:05
MASolomko написав:ol_zy
, я отказался от участия "ЕКСТРА більше". Золотые баллы по карте Укрсиб обнулились, вместо этого появились серебряные. Получается, что серебро параллельно накапливается. Получив новую карту, я самостоятельно её добавил в "mastercard більше". Карта накапливает только серебро. Если я присоединюсь к "ЕКСТРА більше", то карта станет накапливать золото.
Повторная регистрация в "ЕКСТРА більше" не доступна по каким-то техническим моментам и решат проблему где-то в первом квартале 2022 года.
Такая же фигня
Хотя по ихним правилам повторная возможна чз 30 дней. Видимо баллы зажали, подрастратились-то с акциями. Ведь техническими причинами можно прикрыть всё что угодно, не проверишь же.
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 173
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 гру, 2021 18:26
MASolomko написав:ol_zy
, я отказался от участия "ЕКСТРА більше". Золотые баллы по карте Укрсиб обнулились, вместо этого появились серебряные. Получается, что серебро параллельно накапливается. Получив новую карту, я самостоятельно её добавил в "mastercard більше". Карта накапливает только серебро. Если я присоединюсь к "ЕКСТРА більше", то карта станет накапливать золото.
Повторная регистрация в "ЕКСТРА більше" не доступна по каким-то техническим моментам и решат проблему где-то в первом квартале 2022 года.
А зачем отказались?
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4822
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 гру, 2021 18:49
guntherhouse777, ну а вдруг бы получилось заполучить золото за повторную регистрацию в "більше".
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 4044
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 467 раз.
- Подякували: 743 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 гру, 2021 19:06
MASolomko написав:
guntherhouse777, ну а вдруг бы получилось заполучить золото за повторную регистрацию в "більше".
Я тоже подумывал так сделать, чтобы получить 3000 золота, но чёт не стал заморачиваться и хорошо как оказалось теперь.
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 4102
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 631 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 гру, 2021 20:55
Amethyst написав: ingtrans написав:
Менеджер в отделении может и сразу же подключить старинформ без плюса.
Сначала нуна активировать карту в АТМ.
После этого в течение 5 мин подключится СИ+
Потом нуна вернуться к менагеру, отключить СИ+ и подключить СИ
Нет, можно и проще.
ingtrans написав:
Я еще при оформлении попросил отключить плюс и подключить без плюса и больше к менеджеру не подходил. Активировал карту там же в отделении в банкомате "не отходя от кассы"
Именно так. И не раз. И даже карту однажды активировали через день в другом месте, потому что при открытии не было времени.
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 372
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 гру, 2021 00:56
Цитрин написав:
а вот подключить безплюс они не могут.
Видимо, у нас какой-то другой безплюс так подключен.
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 372
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|