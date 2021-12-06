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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1781178217831784>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 999
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 16:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А ещё можно отключить СИ+ в приложении и в чате подключить простой СИ :) Чтобы не задерживаться в отделении.
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 16:21

  Amethyst написав:
  ingtrans написав:Менеджер в отделении может и сразу же подключить старинформ без плюса.

Сначала нуна активировать карту в АТМ.
После этого в течение 5 мин подключится СИ+
Потом нуна вернуться к менагеру, отключить СИ+ и подключить СИ

Ну если "Менеджер в отделении может отключить старинформ плюс (платная услуга смс)", то к менеджеру всё равно подходить же. Но в любом случае у меня не так было. Я еще при оформлении попросил отключить плюс и подключить без плюса и больше к менеджеру не подходил. Активировал карту там же в отделении в банкомате "не отходя от кассы".
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 17:13

  mikos написав:А ещё можно отключить СИ+ в приложении и в чате подключить простой СИ :) Чтобы не задерживаться в отделении.

Ток проверить/понять "отключили или как" бывает шо низзя в Чате, бо куры бормочут шо хотят )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 17:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Amethyst написав:Ток проверить/понять "отключили или как" бывает шо низзя в Чате, бо куры бормочут шо хотят )


Отключить самому можно в приложении. Подключать уже через чат.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 18:05

  MASolomko написав:ol_zy, я отказался от участия "ЕКСТРА більше". Золотые баллы по карте Укрсиб обнулились, вместо этого появились серебряные. Получается, что серебро параллельно накапливается. Получив новую карту, я самостоятельно её добавил в "mastercard більше". Карта накапливает только серебро. Если я присоединюсь к "ЕКСТРА більше", то карта станет накапливать золото.

Повторная регистрация в "ЕКСТРА більше" не доступна по каким-то техническим моментам и решат проблему где-то в первом квартале 2022 года.

Такая же фигня :( Хотя по ихним правилам повторная возможна чз 30 дней. Видимо баллы зажали, подрастратились-то с акциями. Ведь техническими причинами можно прикрыть всё что угодно, не проверишь же.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 18:26

  MASolomko написав:ol_zy, я отказался от участия "ЕКСТРА більше". Золотые баллы по карте Укрсиб обнулились, вместо этого появились серебряные. Получается, что серебро параллельно накапливается. Получив новую карту, я самостоятельно её добавил в "mastercard більше". Карта накапливает только серебро. Если я присоединюсь к "ЕКСТРА більше", то карта станет накапливать золото.

Повторная регистрация в "ЕКСТРА більше" не доступна по каким-то техническим моментам и решат проблему где-то в первом квартале 2022 года.

А зачем отказались?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 18:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

guntherhouse777, ну а вдруг бы получилось заполучить золото за повторную регистрацию в "більше".
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 19:06

  MASolomko написав:guntherhouse777, ну а вдруг бы получилось заполучить золото за повторную регистрацию в "більше".

Я тоже подумывал так сделать, чтобы получить 3000 золота, но чёт не стал заморачиваться и хорошо как оказалось теперь.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 20:55

  Amethyst написав:
  ingtrans написав:Менеджер в отделении может и сразу же подключить старинформ без плюса.

Сначала нуна активировать карту в АТМ.
После этого в течение 5 мин подключится СИ+
Потом нуна вернуться к менагеру, отключить СИ+ и подключить СИ

Нет, можно и проще.

  ingtrans написав:Я еще при оформлении попросил отключить плюс и подключить без плюса и больше к менеджеру не подходил. Активировал карту там же в отделении в банкомате "не отходя от кассы"

Именно так. И не раз. И даже карту однажды активировали через день в другом месте, потому что при открытии не было времени.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 00:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Цитрин написав:а вот подключить безплюс они не могут.

Видимо, у нас какой-то другой безплюс так подключен.
Aktus
 
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