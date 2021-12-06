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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 гру, 2021 00:59
Aktus написав:
Видимо, у нас какой-то другой безплюс так подключен.
Не знаю, менеджер сказала, что плюс отключила, а подключить безплюс можно через горячую линию. Возможно ей просто лень было делать две операции.
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Цитрин
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Додано: Вів 07 гру, 2021 01:03
Цитрин написав:
Возможно ей просто лень было
Скорее всего.
Или просто не знала как.
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