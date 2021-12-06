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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1781178217831784

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 999
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 00:59

  Aktus написав:Видимо, у нас какой-то другой безплюс так подключен.


Не знаю, менеджер сказала, что плюс отключила, а подключить безплюс можно через горячую линию. Возможно ей просто лень было делать две операции.
Цитрин
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Повідомлень: 919
З нами з: 26.06.21
Подякував: 128 раз.
Подякували: 310 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 01:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Цитрин написав:Возможно ей просто лень было

Скорее всего.
Или просто не знала как.
Aktus
 
Повідомлень: 372
З нами з: 02.11.17
Подякував: 60 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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  #<1 ... 1781178217831784
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