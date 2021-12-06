Не знаю, менеджер сказала, что плюс отключила, а подключить безплюс можно через горячую линию. Возможно ей просто лень было делать две операции.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 гру, 2021 00:59
Додано: Вів 07 гру, 2021 01:03
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Вів 07 гру, 2021 04:08
Моя чесно старалася і навіть показувала мені власні дії у програмі, але підключити так і не змогла. Вже вдома я з'ясував, що + підключається до рахунку, а безплюс до кожної картки окремо, а вона вперто тицяла у рахунок і знаходила там лише +.
Додано: Вів 07 гру, 2021 06:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В приложении для Android завезли удалённое оформление карты для неклиентов банка.
Версия приложения 1.185.0
Додано: Вів 07 гру, 2021 06:08
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