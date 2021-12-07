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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:54
Цитрин написав: Aktus написав:
Видимо, у нас какой-то другой безплюс так подключен.
Не знаю, менеджер сказала, что плюс отключила, а подключить безплюс можно через горячую линию. Возможно ей просто лень было делать две операции.
У меня было тоже самое.
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