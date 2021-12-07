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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1782178317841785

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 999
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
238
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
134
Всього голосів : 999
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:54

  Цитрин написав:
  Aktus написав:Видимо, у нас какой-то другой безплюс так подключен.


Не знаю, менеджер сказала, что плюс отключила, а подключить безплюс можно через горячую линию. Возможно ей просто лень было делать две операции.

У меня было тоже самое. :(
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:09

  reef написав:
  Цитрин написав:
  Aktus написав:Видимо, у нас какой-то другой безплюс так подключен.


Не знаю, менеджер сказала, что плюс отключила, а подключить безплюс можно через горячую линию. Возможно ей просто лень было делать две операции.

У меня было тоже самое. :(

В аппке, в пункте СМС сервис есть возможность самому подключить без "+" - это не работает? Сам вчера получил, и отключил при получении СИ+. Теперь нужно СИ подключить
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:16

В приложении управляется только СИ+. Бесплатный СИ - в чате или звонком.
mikos
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:51

  mikos написав:В приложении управляется только СИ+. Бесплатный СИ - в чате или звонком.

Сегодня в чате отключили + , пришло сообщение. В чате написали, что подключили без + , но сообщения нету. К тому же написали, что в этом месяце снимут комиссию за +. Пишу - в первом месяце не должно - молчат
valya
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  valya написав:К тому же написали, что в этом месяце снимут комиссию за +.
В КЦ аналогично сказали
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:59

  la9 написав:
  valya написав:К тому же написали, что в этом месяце снимут комиссию за +.
В КЦ аналогично сказали

Так снимут или нет? :shock:
Может поменяли условия?
valya
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:01

  valya написав:
  la9 написав:
  valya написав:К тому же написали, что в этом месяце снимут комиссию за +.
В КЦ аналогично сказали

Так снимут или нет? :shock:
Может поменяли условия?

Сказали, что снимут в первых числах января. Посмотрим
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:03

  valya написав:
  la9 написав:
  valya написав:К тому же написали, что в этом месяце снимут комиссию за +.
В КЦ аналогично сказали

Так снимут или нет? :shock:
Может поменяли условия?

Мне тоже в чате писали, что за первый месяц плюса снимут. Когда я удивлённо возразил, что по тарифам её за первый не берут, после получасовой паузы ответили- сорри, вы правы :)
Поддержка та ещё... В тарифах по Нью Кард по + комис за первый не снимается - Комісія стягується за кожну підключену до послуги картку, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття картрахунку!!!
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Комиссию не снимут тчк Как я уже писал, безоговорочно верить курам нельзя.Периодически несут чушь.
В данном конкретном случае это один из примеров.
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